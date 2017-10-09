“محمد صلاح” يتصدر الترند العالمي لموقع “تويتر”

Advertisements

بعد فوز فريق المنتخب المصري تصدر هاشتاج اللاعب المصري الأسطورة محمد صلاح، ولاعب منتخب مصر الحالي، قائمة الأكثر تداولاً من الترندات على موقع التغريدات القصيرة “تويتر” وتحديدًا حول العالم، حيث وصل عدد التغريدات التي حصل عليها حتى الآن 187 ألف تغريدة.

يذكر أن السبب وراء حصول اللاعب محمد صلاح على مثل هذه التغريدات هو أدائه الرائع الذي حدث يوم أمس بالإضافة إلى إحرازه هدف منتخب مصر أمام منتخب الكونغو، لينتج عن هذا صعود المنتخب المصري وحجز بطاقة تأهل صريحة إلى فعاليات مونديال روسيا 2018.

Advertisements

خرجت بعض التصريحات من قبل أحد المغردين على موقع تويتر والذي يدعى جمال، حيث كتب فيها: “أنت اللى بحبه أنا”، وتابع: “أيوه محمد صلاح حبيبى وحبيب الشعب”، وأكمل قائلاً: “مبروك مبروك مبروك لمصر بحبك بلدى”، من جهة أخرى جاء في تصريحات فتاة تدعى منال: ” انا هسمى ابنى محمد صلاح باكيدج كده بعون الله”.

كما علق المغرد بدر قائلاً: “محمد صلاح بس آشوفك بوسه على راسك يا بطل”، وتابع تصريحه قائلاُ: “يا بتاع اللعبه الحلوه والله المنتخب كله رجالة بجد رجالة”.

وضمت تغريدات الفوز بالمنتخب المصري وتحديدًا اللاعب المميز محمد صلاح العديد من الهاشتاجات من بعض الدول، حيث جاء فى قائمة المغردين السعوديين، تغريدة لشخص يدعى وليد الحامد قائلاً: “محمد صلاح مثال للاعب العربي المنضبط والحاسم.. الفراعنة ينتصرون”.

من جهة أخرى ورد فى تغريدة شخص يدعي الصقر العربى قائلاً: “محمد صلاح هو من يستحق الكرة الذهبية كأحسن لاعب على مستوى قارة أفريقيا بلا منازع”، حيث أكمل الصقر في تغريدته على موقع تويتر قائلاً: “ولا ينافسه أحد، أوصل بلده لكأس العالم ونجم فريقه المحترف به”.

اقرأ ايضًا.. أبو تريكة يخرج للجماهير ويعلق على صعود مصر لكأس العالم 2018