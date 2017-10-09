جلسة البرلمان اليوم تناقش شكاوى بخصوص الصرف والطرق والمدارس

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يقوم مجلس النواب خلال جلسته المقرر عقدها اليوم الاثنين برئاسة، الدكتور “على عبد العال” بمناقشة مجموعة من الطلبات التي تم تقديمها خلال الفترة الماضية والتي تتعلق بمشكلات الطرقات و الصرف الصحي وكذلك المواصلات.

هذا بجانب عدد من المشكلات التي تم عرضها و التي تتعلق بأزمة الطرق والمواصلات وكذلك مشكلة الصرف الصحي والتي تعاني منها محافظة سوهاج.

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هذا بجانب السياسات التي أعلنت الحكومة عن ضرورة اتخاذها وذلك للتقليل من أعداد الحوادث التي يتعرض لها المواطنون على الطرق.

هذا بجانب أن جدول الأعمال التابع للمجلس قد أكد على قيام الجلسة الثانية للمجلس بمناقشة مجموعة من الطلبات التي تم تقديمها لمجلس الوزراء وكذلك وزارة التربية والتعليم برئاسة، الدكتور “طارق شوقي”.

وأضافت التصريحات أن الطلبات التي تم تقديمها لوزير التربية والتعليم تتعلق بالتأخر في أعمال التجديد لعدد من المدارس القائمة، هذا بجانب عدم القيام ببناء أي مدارس جديدة كما تم الإعلان من قبل، هذا بجانب عدد من المشكلات الأخرى التي تشمل التكدس الهائل الذي تعاني منه فصول الطلبة وكذلك غياب الخطة التي من المقرر أن تقوم بزيادة رواتب العاملين.

وسيناقش البرلمان أيضا مجموعة من الطلبات التي تم تقديمها و التي تتعلق بنسبة الارتفاعات التي طرأت على معدلات حوادث الطرق خلال الفترة الأخيرة، والتي جاءت نتيجة عدم القيام برصف الطرق والاهتمام بإصلاحها.

هذا بجانب المشكلات التي تواجه هيئة السكك الحديدية خلال الفترة الحالية، والتي تمت مناقشتها خلال الفترة الماضية من قبل لجنة النقل وكان هذا في دور الانعقاد السابق.

الجدير بالذكر أن تلك الإجراءات تأتي بعد الانتهاء من الإعلان عن النتائج الخاصة بالانتخابات والتي أجرتها اللجان النوعية الثلاثة خلال الفترة الأخيرة، والتي أعلن المجلس قرار الموافقة على إعادة الانتخابات فيها خلال الفترة الأخيرة.

وجاءت تفاصيل اللجان الثلاثة كالآتي: لجنة الطاقة على المقعد الخاص بأمين ورئيس سر اللجنة و لجنة الدفاع و الشُئون الإفريقية على مقعد وكيل اللجنة، كان خلال خلال التصريحات التي وصلت إلينا و التي تشير إلى جلسات البرلمان اليوم.

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