عاجل.. إندلاع حريق هائل في أحد المصانع بمدينة العاشر من رمضان

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ورد إلينا من موقع مصر 365، أنه قد اندلع منذ قليل حريق هائل في أحد المصانع حيث ورد أن الحريق الذي قد نشب قد اندلع صباح اليوم الاثنين بشكل هائل أثار الرعب في نفوس الموجودين بداخل المصنع.

تبين أن المصنع الذي اشتعلت فيه النيران هو مصنع منظفات يوجد في المنطقة الصناعية الثالثة التابعة إلى مدينة العاشر من رمضان، حيث ورد أنه قد تلقى السيد اللواء رضا طبلية، والذي يعمل حاليا فى منصب مدير أمن الشرقية، إخطارًا رسميا ورد إليه من قبل السيد اللواء منصور لاشين، والذي يعمل في منصب مساعد المدير للأمن العاشر من رمضان عن هذا الحريق.

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جاء أن هذا البلاغ كان مفاده أنه قد نشب حريق هائل في أحد مصانع المنظفات الموجودة في المنطقة الصناعية الثالثة، بشكل هائل مما أثر على الموجودين بالمكان وأثار الرعب بداخلهم.

على الفور ورد أنه قد تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء من قبل قوات الحماية المدنية، والتي قاد هذه العملية العميد أحمد الشوادفي، والذي يعمل فى منصب مدير الحماية المدنية.

تم الدفع بعدد 7 سيارات إطفاء لكي يتم السيطرة على النيران فى موقع البلاغ وإخمادها ومازال العمل مستمر ولم يتبين ما هي كمية الأضرار التي لحقت بالمصنع حتى الآن سواء المادية منها أو البشرية، كما لم يرد إلينا أي تفاصيل أخرى عن هذه الواقعة حتى الآن ومازالت قوات الإطفاء تحاول السيطرة على هذه النيران.

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