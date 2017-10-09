المتحدث العسكري يكشف عن تفاصيل القضاء على أحد كبار مهربى المخدرات

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خرجت بعض التصريحات الأمنية من قبل المتحدث العسكري الرسمي عن أحدث عمليات القوات المسلحة للقضاء علي بؤر الفساد في مصر والتي تسعى من خلال خطة محكمة إلى توجيه المزيد من الضربات لها، حيث ورد أنه قد نجحت قوات حرس الحدود مؤخرًا في توجيه ضربة قوية وقاصمة لكلاً من المهربين وتجار المواد المخدرة فى البلاد.

ورد في التصريحات الرسمية أنه قد تمكنت القوات الأمنية فى إحدى الدوريات التابعة إلى قوات حرس الحدود المصرية مؤخرًا والتي كان خط سيرها في الاتجاه الاستراتيجي الجنوبى من رصد أحد تجار المخدرات، حيث جاء أنه قد تمكنت القوات من القضاء على الشخص الذي تبين أنه أحد كبار مهربى المواد المخدرة في البلاد وذلك عن طريق تبادل إطلاق النار بينه وبين القوات في معركة قوية كللها رجال الأمن بالنجاح والقضاء عليه بشكل نهائي.

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ورد في تصريحات السيد قال العقيد تامر الرفاعي والذي يشغل في منصب المتحدث العسكري الرسمي التابع إلى القوات المسلحة والتي قد أصدرها في بيان رسمي صادر عنه اليوم، أنه قد تمكنت القوات الأمنية من تفتيش السيارة خاصته بهذا الرجل، وتبين أثناء عملية التفتيش أنه بحوزته 75 كجم من مادة الهيروين المخدرة حيث تم ضبطهم على الفور بالإضافة إلى اكتشاف بندقية قناصة معه كما كان بحوزته بعض الأعيرة النارية كما تم استكمال عملية التفتيش العثور على عدد من الهواتف المحمولة بالإضافة إلى عدد من أجهزة التي تعمل في مجال تحديد المسار.

جدير بالذكر أنه مازالت قوات حرس الحدود تواصل جهودها المستمرة في عمليات التفتيش والبحث عن مخربين أو عناصر إجرامية أخرى من أجل القضاء على كافة العناصر الإجرامية والمهربين بالإضافة إلى تجار المواد المخدرة من البلاد وتطهيرها منهم بشكل كامل ومن كافة العناصر الذين يستهدفون الإضرار بالأمن القومى المصرى بوجه عام من كافة الاتجاهات الإستراتيجية بالبلاد.

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