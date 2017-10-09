“المجتمعات العمرانية” توافق على منح حاجزي الأراضي في غرب قناة وغرب أسيوط

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أصدرها وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور “مصطفى مدبولي” حيث أعلنت “هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة” قررت أن تمنح مهلة لمن حجز أراضي سكنية متميزة في المدن التالية “مدينة ناصر القائمة بغرب أسيوط، ومدينة غرب قنا” للعمل على استكمال سداد باقي الأقساط التي بلغت قيمتها حوالي خمسة وعشرين في المئة وذلك بإضافة قيمة واحد في المئة على المصاريف الإدارية بالإضافة إلى قيمة 0,5% مجلس أمناء من إجمالي سعر الأراضي التي حصلوا عليها بنظام “القرعة”، على أن تكون المهلة إلى الثلاثين من شهر نوفمبر لعام 2017.

كما أوضح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية المهندس “طارق السباعي” أن الهيئة قد عرض في وقت سابق حوالي خمسمائة قطعة أرض سكنية متميزة في مدينتين هما “مدينة غرب قنا، ومدينة ناصر”، حيث تم طرح حوالي مائتين وخمسين قطعة أرض في مدينة غرب قنا، حوالي مائتين وخمسين قطعة أرض سكنية مميزة أيضا في مدينة ناصر الواقعة “غرب أسيوط”.

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كما أوضح المهندس “طارق السباعي” أن الأراضي التي قامت “هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة” بطرحها وهي عبارة عن خمسمائة قطع أرض متميزة في مديني “غرب قنا، وغرب أسيوط” تتراوح مساحات الأراضي فيما بين خمسمائة إلى سبعمائة متر مربع تصلح لإقامة العمارات السكنية الضخمة أو إقامة فيلات سكنية فارهة.

وأشار المهندس “طارق السباعي” أن “هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة” قامت بتنفيذ توجيهات رئيس جمهورية مصر العربية “عبدالفتاح السيسي” العمل على استيعاب جميع الذين قاموا بحجز الأراضي السكنية المتميزة التي قامت “وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية” بطرحها بالمدن، فعلى كل من تقدم بحجز هذه الأراضي ودفع قيمة المقدم وحصل على قطعة الأرض المميزة وتم ذلك من خلال إجراء “نظام القرعة” تحديد موقع قطعة الأرض التي حصل عليها فقط، حيث تلقت “هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة” الطلبات التي تقدم بها حاجزي الأراضي بمنح مهلة في سداد قيمة الخمسة وعشرين في المئة بالإضافة إلى زيادة قدرها واحد في المئة على المصاريف الإدارية و0,5% مجلس أمناء من إجمالي سعر قطعة الأرض، حيث حظي طلباهم بموافقة من قبل “هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة”.

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