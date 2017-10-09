“السيسي” يفتتح “مركز المؤتمرات والمعارض الدولية ” بالتجمع الخامس

Advertisements

قامت رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي بافتتاح “مركز المؤتمرات والمعارض الدولية”، حيث يعد صرح من الصروح الثقافية العظيمة التي أنشأها “القوات المسلحة المصرية” تبعاً لأحدث النظم التكنولوجية والتقنية، ويأتي افتتاح ” مركز المؤتمرات والمعارض الدولية” تزامناً مع احتفالات الدولة المصرية والقوات المسلحة بالذكرى 44 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

تابع موقع مصر 365 مراسم افتتاح “مركز المؤتمرات والمعارض الدولية” حيث بدء المراسم بوصول رئيس جمهورية مصر العربية “عبدالفتاح السيسي” إلى مقر المركز القائم في “محور المشير في منطقة التجمع الخامس” وكان في استقباله القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول “صدقي صبحي”، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق “محمود حجازي”، وكبار القادة وقادة الأفرع الرئيسية.

Advertisements

ويعد افتتاح المركز تتويج لجمهورية مصر العربية ويضعها على “الخريطة السياحية للمؤتمرات الكبرى والمعارض الدولية العالمية”.

كما استمع رئيس الجمهورية “عبدالفتاح السيسي” إلى شرح تم على ماكيت المشروع حيث ألقى الشرح اللواء “حسن عبدالشافي” مدير المهندسين العسكريين، حيث تضمن الشرح وصف للموقع العام للمركز، وشرح إمكانيات “مركز المؤتمرات والمعارض الدولية” حيث تم إطلاق اسم “المنارة” عليه، أقيمت المركز على مساحة خمسة وسبعين ألف متر مربع، ويضم المركز “صرح متعدد الأغراض” قائم على مساحة تصل إلى عشرة ألف متر مربع، ويشمل على إحدى عشر قاعة متعددة الاستخدامات، ومسرح رئيسي يتسع لحوالي ألف وستمائة وسبعين مشاهد كما تم إقامته على مساحة خمسة ألف متر مربع مقسمة إلى ثلاثة ألف متر وثمانمائة متر مربع لأماكن المشاهدين، وألف ومائتين متر مربع “لخشبة المسرح المتحركة والثابتة والكواليس”.

كما أوضح أن المسرح مجهز بجميع الإمكانيات اللازمة من وحدات تصوير، وأنظمة صوتية، ووحدات “المونتاج”، و”الإخراج” ووحدات البث المباشر التي تتناسب مع الاستعراضات العالمية والعروض الفنية، بالإضافة إلى احتواء المركز على “ساحة عرض” مكشوفة بمساحة تبلغ حوالي ثمانة ألف وثمانمائة متر مربع، بالإضافة إلى احتواء المركز على منشآت خدمية وإدارية، بالإضافة إلى وجود مناطق انتظار للسيارات تسع حوالي ثلاثمائة سيارة وحوالي ستة وثلاثين أتوبيس سياحي، كما يحتوي المركز أيضا على جراج سفلي يسع حوالي ألف سيارة، بالإضافة إلى وجود مساحات خضراء كبيرة.

أقرا المزيد “السيسي” يوجه دعوة “للبشير” لحضور مؤتمر الشباب في شهر نوفمبر القادم