مفاجأة قوية إلى الشاب الراقص بقدم واحدة في مباراة المنتخب بالأمس.. تعرف عليها

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مازالت المفاجآت تتوالي بعد فوز منتخب مصر الذي أسعد كافة المصريين وغيرهم في لقاء الأمس، حيث ورد أنه قد تبرع رجل سعودى اليوم للشاب الرقص بقدم واحدة يوم أمس في لقاء المنتخب بعد فوزه في استاد برج العرب، لكي يتمكن من السفر لى روسيا 2018 مع أعضاء بعثة المنتخب المصري، كما ورد أنه قد عرض الشخص السعودي على هذا الشاب المصري الذي اشتهر منذ يوم أمس بعد التقاط عدسة اللقاء مشهد رقصته بعد المباراة وفرحته العارمة بالفوز بالتكفل بشراء تذاكر حضوره مباريات المنتخب بالإضافة إلى تحمل تكاليف الإقامة الخاصة به.

جدير بالذكر أنه قد قام هذا الرجل السعودي بالنشر على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قائلاً: “يتكفل بتذاكر طيران وإقامة الشاب صاحب القدم الواحدة، إضافة إلى تذاكر حضور المباريات”.

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من جهة أخرى، قامت إحدى الفتيات يوم أمس بالتبرع لهذا الشاب بطرف صناعي بعد أن رأته وشاهدت المشهد التي التقطته العدسات ومدى تفاعله مع فوز المنتخب المصري بهذا الفوز في اللقاء الذي جمعه مع نظيره الكونغولي في برج العرب.

ورد أن هذا الشاب يدعى الشاب محمود عبده، قد سبق له وفقد إحدى ساقيه ونظرا لحبه الشديد للمنتخب أصر إلى حضور المباراة وتشجيع اللاعبين وقد قام بمحاولة الرقص بقدمه السليمة فقط من قبل بدء هذا اللقاء القوي العاصف الخاص بمباراة المنتخب كنوع من التحفيز للاعبين وتشجيعهم على طريقته الخاصة وقد اكتسب تعاطف الكثيرين ودعمهم له وعلى هذا قرر العديدين مساعدته.

حيث ورد أن هذه الفتاة قد أعلنت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا على تبرعها بطرف صناعي، إلى هذا الشاب، حيث قالت على صفحتها الخاصة على موقع “فيس بوك”: “انا عايزة أوصل للولد ده بأي طريقة كانت أنا منمتش طول الليل بسببه”، بينما أكملت الفتاة قائلة: “متبرعة له بطرف صناعي”، وتابعت الفتاة قائلة: “عشان أما يحب يشجع المنتخب الوطني يتنطط براحته، ومفيش حاجة تعوقه”.

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