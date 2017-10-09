بعد فوز منتخب مصر.. تعرف على الضرائب والمكافآت لكوبر ولاعبي المنتخب

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بعد فوز المنتخب في مباراة أمس التي أقيمت في استاد برج العرب بالإسكندرية ضد منتخب الكونغو, حيث فاز منتخب مصر بهدفين مقابل هدف واحد، بعد ان حلت الفرحة على الشعب كله، فرحه عارمه ليس لها نظير واحتفالات في كل مكان في أرجاء مصر كلها بفوز المنتخب بعد بعد غياب دام 28 عام.

وبهذا الفوز العظيم العظيم يستحق منتخبنا مكافأة مالية عظيمة تم إعلانها الفوز بالمباراة ضد الكونغو وإعلان الرئيس السيسي عن مكافأة مالية لكل لاعب قدرها مليون ونصف جنيه مصري لكل لاعب، وبعد إعلان قيمه المكافأه ترددت الأسئلة حول الضرائب و هل اللعيبة سيسدون قيمة المكافأة للضرائب أم سوف تكون بدون ضرائب و هل اللاعيبة يحصلون على مليون ونصف كاملين.

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أوضح مسئول بالضرائب ان المكافأة التي يحصل عليها اللاعبون سواء من الاتحاد الكره او النادي او اي جهة حكومية تخضع للضرائب ويقوم الاتحاد بأخذ النسبة 10 % من المكافأة و تبرع بها إلى الدولة قبل صرفها إلى اللاعبين، وفي نهاية السنة سوف يتم حساب صافي دخل كل لعب وبالتالي يتم سداد الضريبة على إجمالي الدخل و سوف تصل نسبه إلى صافي دخله 200 ألف جنيه سنويا إلى 22.5% ويحاسب عليهم اللاعبين باعتبارهم انه ان داخلهم أعلى من هذا المبلغ.

اما كوبر يختلف عن باقي اللاعبين باعتباره اجنبي لا يحمل الجنسيه المصريه فانه سوف يتم حسابه على كافة الضرائب طبقا للقانون المصري و سوف يتم خصم منه كافة الضرائب بالكامل 22.5%، ولكن باسترجاع العقد بين كوبر والاتحاد ينص على أن الاتحاد سيتحمل قيمة الضريبة ومن المعروف أنه كوبر يتقاضى راتب الشهري يصل الى 72 الف دولار شهريا و سوف يرتفع هذا الراتب الى 90الف دولار شهريا بعد التاهل لمونديال روسيا 2018.

ومن ناحية اخرى اضافة خبير ضريبي ان اي لاعب يتقدم قفا من رجل اعمال او الشركه لن تخضع للضرائب لأنها تمثل هدية من الشركة او رجل الأعمال للاعبين.

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