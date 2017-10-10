القوى العاملة: بدء تلقي طلبات المتقدمين للتدريب في شركة البترول بـ 2300 جنيه

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صرحت وزارة القوى العاملة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتدريب الطلاب المتقدمين المتقدمين خلال طلبات من الدفعة الثالثة وجاء التدريب في شركة شلمبرجير في جميع المحافظات والشركة المتخصصة في الخدمات البترولية و اعمال الحفر الآبار و صرح عن موعد التقديم سوف يكون من يوم الأحد الى يوم الخميس الموافق 21 من أكتوبر يوميا عدا الجمعه و السبت

وقال وزير القوى العامله محمد سعفان أن التدريب مدته ستستمر الى اربعة اشهر وبعد فتره التدريب يمنح المتدرب مبلغ قيمته 2300 جنيه 12 طوال فترة التدريب تنقسم المكافأة إلى 1300 قيمة المكافأة المالية المقررة لكل متدرب بالإضافة إلى ألف جنيه قيمه قيمه للمغتربين عن محافظه القاهره بدل سفر، وقد وضع في الإعلان الرسمي عن شروط التقديم للتدريب في الشركة وتبين الاتى :

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أن يكون المتقدم من خريجي المدارس الفنية الصناعية “نظام الثلاث سنوات وخمس سنوات” أن يكون المتقدم من خريجي المعاهد الفنية الصناعية دفعات 2014 و2015 و2016 و2017 أن يكون المتقدم خريج الجامعة العمالية دفعات 2014 و2015 و2016 و 2017 لدي درايه كامله باللغه الانجليزيه الا يزيد السن عن 30 عام ويشترط التفرغ التام طوال فترة التدريب

وجاءت الاوراق المطلوبة: ” أن يقدم السيرة الذاتية بحيث لا تزيد عن صفحة واحدة، و صورة المؤهل الدراسي ، صورة من بطاقة الرقم القومي، الموقف من التجنيد للذكور والخدمة العامة”.

واوضح ان سوف يتم تقديم الطلبات يدويا عن طريق مقر الشركة بمقر وزارة القوى العاملة 3 شارع يوسف عباس ، مدينة نصر، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية بعد الظهر، ومن مميزاتها حصول المتدرب علي التامين من اخطار الوفاة او الاصابة او العجز الكلي او الجزئي خلال فترة التدريب، وبعد اجتياز المتدرب فترة التدريب يحصل علي شهادة معتمدة من الوزارة والشركة، ويمنح ايضا شهادة قياس مستوى المهارة وبامكانه مزاولة الحرفة التي تعلمها خلال فترة التدريب