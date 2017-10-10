القوى العاملة تحذر من التأشيرات السياحية المزيفة

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حذر محمد سعفان وزير القوى العاملة ، المواطنين المصريين من السفر بتأشيرة سياحية بعد ظهور ظاهرة جديدة في الاونة الاخيرة اغراض دخولهم الى دولة الامارات العربية المتحدة بغرض البحث عن عمل تأشيرة زيارة سياحة ومن خلال هذه التأشيرة يقوم المواطن بدفع مبالغ كبيرة ليحصل عليها بغرض البحث عن العمل في دولة الإمارات.

قام ياسر عيد المستشار العمالى بأبوظبى بارسال رسالة عاجلة الى وزير القوي العاملة بمصر اوضح فيها انه لاحظ ظهور تأشيرات سفر كثيرة في الآونة الأخيرة من المصريين بغرض السياحة أو الزيارة وبعدها يدفعوا مبالغ باهظة للحصول علي عمل

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ومن خلال المكتب العمالي بالسفارة المصرية بالامارات التابعة لوزارة القوى العاملة بالبحث والتحري من هذه الظاهرة التي لاقت كتير من الشكاوى والاستعانة من المواطنين عبر مواقع السوشيال ميديا، واكد علي انها كذبة كبيرة في حصول المواطن علي فرصة عمل من خلال تأشيرة سياحية وان فرص العمل ليست متاحة كما يظن البعض بمجرد وجودهم في دولة الإمارات.

حيث السباق في مجالات العمل يحتاج الى خبرة ودراية بالشغل وهو سباق ليس سهلا كما يظن البعض فهو يحتاج إلى مهارات عالية أيضا خبرات في المجال الذي تقوم بالعمل به، وايضا المنافسة تكون مع جنسيات مختلفة فبالتالي فرصة وجود شغل في دولة الإمارات ليست سهلة فقبل اتخاذ قرار السفر بتأشيرة سياحية أو تأشيرة بغرض الزيارة وبعدها تبحث عن عمل غير موفقة، وكشف المستشار عن طرق النصب الذى يتعرض لهم.

من خلال التلاعب في تذاكر العودة فيصعب الرجوع إلى بلده فور انتهاء التأشيرة وبذلك عدم الحصول على فرصة عمل ويتوهم ان هناك اشخاص يستقبلونه بالترحاب في المطار ويوفرون له فرصة عمل، ويكون مع المسافر تاشيرتين أحدهما سياحة والأخرى تأشيرة عمل مزيفة وبالتالي يتم إخفاء تأشيرة العمل عن المسؤولين في المطار ويقوم بدفع مبالغ مالية باهظة تصل الي 25 الف جنية مصرى مقابل الحصول علي تأشيرة عمل مزيفة وبالاخير يتعرض للمساءلة القانونية وتعرضه إلى السجن.

وتبين ان في حالة حصول المواطن علي فرصة عمل بعد انتهاء تأشيرته يتعرض للمساءلة القانونية حيث انة خالف القانون ويدفع غرامة ويرحل إلى بلدة وحرمانه من دخول الدولة نهائيا في حالة حصولة علي وظيفة خلال فترة التأشيرة يدفع المواطن غرامة 550 درهما مع عدم المغادرة.

وصرح ان تكاليف تأشيرة السفر للسياحة أو الزيارة تقارب 50 ألف جنيه مصرى لمدة ثلاثة أشهر ولا يجوز للمسافر بغرض الزيارة أو السياحة البحث عن فرصة عمل ولا يتعرض للمخالفة والعقوبات لأن هذا امر غير قانونى وغرامته تحسب 100 درهم يوميا في حال انتهاء فترة إقامته.