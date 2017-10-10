أخبار الطقس اليوم الثلاثاء.. درجات الحرارة المتوقعة على محافظات مصر

Advertisements

جاء في البيان الصادر من قبل خبراء هيئة الأرصاد الجوية أنه يتوقع أن يسود خلال اليوم الثلاثاء طقس معتدل وذلك في بعض المناطق الشمالية من البلاد وأنه يمتد حتى يصل إلى شمال الصعيد على أن يكون الطقس مائل للحرارة وذلك على أغلب مناطق جنوب الصعيد في ساعات النهار ثم تنكسر ويصبح الطقس لطيف في أول ساعات الليل ثم تنخفض درجات الحرارة ويصبح الطقس مائل للبرودة في آخره.

وقد جاء في بيان الأرصاد أنه يتوقع أن تقل الرؤية في ساعات الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية على عدد من المناطق المتفرقة خلال اليوم من شمال البلاد، أما فيما يخص حالة السحب في مصر فقد جاء أنه يتوقع أن تتكاثر كلاً من السحب المنخفضة و السحب المتوسطة وذلك على أغلب السواحل الشمالية .

Advertisements

وبالنسبة إلى حركة الرياح ورد أن أغلبها سوف يكون شمالية غربية معتدلة كما يتوقع أن تنشط حركتها على جنوب سيناء، كما جاء في بيان الأرصاد أنه يتوقع أن تنشط حركتها على كلاً من البحر الأحمر بالإضافة إلى خليج السويس اليوم، مما يؤثر حركة الملاحة البحرية ويؤدي إلى اضطرابها هناك.

وقد صرح خبراء الأرصاد أنه بالنسبة إلى حالة البحر المتوسط فقد جاء أنها سوف تكون معتدلة مع وجود توقعات بوجود ارتفاع خلال اليوم فى حركة الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين ، أما عن حركة الرياح فيتوقع أن تكون سطحية شمالية غربية، وعن حالة البحر الأحمر فقد جاء أنها سوف تكون مضطربة مع توقعات بارتفاع حركة الموج خلال اليوم فيه ما بين مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، وعن حركة الرياح المتوقعة عليه فقد جاء أنها سوف تكون سطحية شمالية غربية.

وقد ورد في بيان هيئة الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة الصغرى العظمى المتوقعة اليوم الثلاثاء على محافظات ومدن مصر فكانت كالتالي:

القاهرة 21 28

بلطيم 21 27

سيوة 16 27

نويبع 22 29

وسط الدلتا 20 28

الإسكندرية 21 26

السويس 20 28

دمياط 21 27

رفح 18 27

طابا 18 27

مطروح 19 26

السلوم 17 26

شرم الشيخ 23 32

الغردقة 22 30

الإسماعيلية 19 28

نخل 15 26

رأس سدر 21 29

بورسعيد 21 27

كاترين 15 24

بنى سويف 19 28

العريش 18 28

الطور 20 28

المنيا 21 28

مرسى علم 23 30

الفيوم 19 28

أسيوط 20 28

الأقصر 22 32

أسوان 24 33

أبوسمبل 24 32

سوهاج 20 29

أسيوط 20 28

الأقصر 22 32

أسوان 24 33

قنا 21 32

ابو رماد 25 32

راس حدربة 25 31

الوادى الجديد 22 30

شلاتين 25 32

حلايب 26 31.