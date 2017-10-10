“طلب إحاطة” من حجازي إلى رئيس الوزراء لاستمارة تحديث بيانات بنك استخباراتية

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تابع موقع مصر 365 طلب الإحاطة الذي تقدم به النائب “إبراهيم عبدالعزيز حجازي” إلى رئيس الوزراء المصري المهندس “شريف إسماعيل” للعمل على اتخاذ جميع الإجراءات بصورة عاجلة لسرعة وضع ضوابط “لاستمارة تحديث البيانات الشخصية” التي تقوم البنوك العاملة في سوق الصرافة المصرية بطلبها من عملائها وتسمى “تحديث بيانات الشخصية” حيث يظهر منها صيغة استخباراتية حيث أنها ليست مجرد طلب لتحديث البيانات الشخصية، وأوضح النائب أن ما تطلبه البنوك يمس العديد من الجهات المسؤولة بالإضافة إلى وجود جهات شرطية وحربية في الدولة المصرية وليس مجرد استمارة تقوم على تحديث البيانات الشخصية.

وأوضح النائب الدكتور “إبراهيم عبدالعزيز حجازي أن “استمارة تحديث البيانات الشخصية” وخصوصا في الصفحة رقم 2، ورقم 3 من الاستمارة التي تقدمها بعض البنوك العاملة في سوق جمهورية مصر العربية والتي يقع مركز البنك الرئيس في بريطانيا تطلب تفاصيل تمس “الأمن القومي للدولة المصرية”، وتطلب بيانات مفصلة لم تطلب في أي بنك من البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية.

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وأوضح النائب “إبراهيم عبدالعزيز حجازي” أن “استمارة تحديث البيانات” لو تم تسريبها لجهات خارج أرض الوطن فإنها تمس “الأمن القومي لجمهورية مصر العربية” من خلال تقديم هذه البيانات عن العاملين خصوصا في مجال القوات المسلحة أو المخابرات أو الأشخاص العاملين في الشرطة المصرية، بالإضافة إلى العاملين في السلك القضائي والمسؤولين عن الحكومة المصرية والجهات السيادية الأخرى في جمهورية مصر العربية.

وأشار النائب “إبراهيم عبدالعزيز حجازي” أن الصفحة رقم 3 في “استمارة تحديث البيانات الشخصية” للبنك نفسه تطلب تفاصيل عن انتماءات عملائها في المجال الاجتماعي والسياسي وتوضيح علاقة العميل بأي من المسميات التي تم تدوينها في “الفقرة الأخيرة” من الصفحة الثانية، وأكد النائب أن البيانات المطلوب تدوينها في الصفحة الثالثة لها نفس الصفة الاستخباراتية مثل الموجود في الصفحة الثانية من “استمارة تحديث البيانات الشخصية”.

وأضاف النائب “إبراهيم عبدالعزيز الحجازي” أن المشكلة الكبرى تمكن في أن “استمارة تحديث البيانات الشخصية” بتقديم البنك بطلب من العميل الخاص به هذه الاستمارة أن يقدم العميل “تعهد غير قابل للإلغاء” عن موافقته على تسليم تلك البيانات أو أي بيانات أخرى “لدول أجنبية” من خلال البنك وذلك في حالة الطلب من البنك تقديم هذه البيانات.

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