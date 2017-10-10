“تريكة فى كأس العالم” هاشتاج يتصدر تويتر مطالبًا بمشاركته فى مونديال روسيا

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” تريكة فى كأس العالم”، هاشتاج جديد يتصدر موقع التواصل الاجتماعي الأشهر على مستوى العالم تويتر، حيث ورد أنه قد تصدر قائمة الهاشتاقات التي ظهرت اليوم هاشتاج دشنه المغردون بأسم ” تريكة فى كأس العالم”، ليتمكن بسرعة كبيرة من تصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولاً في صباح اليوم عبر موقع التدوينات القصيرة على غرار فوز منتخب مصر الأخير وتمكنه من صعود المنتخب الوطني إلى مونديال روسيا 2018.

جدير بالذكر أن المغردون على موقع التواصل الاجتماعي قد قاموا بالتغريد من جديد باسم اللاعب المميز والأشهر على المستوى الكروي في مصر حيث طالبوا في تغريداتهم بعودة نجم الكرة المصرية المعتزل وحبيب الكثيرين والذي يدعى محمد أبو تريكة ، وقد جاء في مطالب المشجعين والمحبين لهذا النجم الكروي أن يعود للملاعب من جديد وأن يتم إدراج اسمه مرة أخرى فى قائمة المنتخب الخاصة بكأس العالم 2018، وقد جاء في سياق هذه المطالب أن يتم إدراج أسمه حتى لو كان بشكل شرفى ولم يعود للملاعب من جديد.

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ورد في تغريدات السادة المغردين على موقع التواصل الإجتماعي بخصوص اللاعب الشهير أبو تريكة قائلاً: “على خطى ميلا 90 و 94 ومارادونا “94، وأكمل قائلاً: “الجماهير المصرية تدشن حملة ضخمة مرة أخرى”، وعن السبب ورائها جاء: “لإعادة النجم الكبير محمد ابوتريكه من الاعتزال”، واستمل تصريحاته قائلاً: “ومشاركته فى كأس العالم”.

يعد نجم كرة القدم السابق، محمد أبو تريكة، أحد نجوم كرة القدم الذين قد ملكوا شعبية كبيرة من قبل المشجعين الكوريين والذين يهتمون به حتى الآن ويهتمون بأخباره باستمرار على الرغم من مغادرته الملاعب وإلتحاقه بالتعليق في عدد من القنوات الفضائية، كما لاحقته الصحافة في الفترة الماضية بعدد من الأمور المتعلقة به سواء الخاصة منها أو السياسية، كما أنه حظي بتقدير كبير من العديد من رؤساء الدول وأصحاب المناصب في عدد من الإحتفالات والمناسبات العديدة.

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