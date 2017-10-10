مصر للطيران تعلن عن تخفيض رحلاتها 40% بمناسبة التأهل لكأس العالم

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ورد إلى موقع مصر 365 أحدث عروض وخصومات تقدمها أشهر شركات الطيران في مصر، حيث جاء أنه قد قدمت الشركة الوطنية مصر للطيران مؤخرًأ في أحدث عروضها تخفيضات بنسبة 40% على أسعار العديد من الرحلات الجوية لديها في الفترة القادمة في إطار احتفال الشركة بفوز منتخب مصر في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم، على أن تكون هذه العروض لفترة محدودة.

ورد أن شركة مصر للطيران في تلك الفترة تحتفل بمناسبة تأهل المنتخب الوطني لكأس العالم، بعد أن تمكن المنتخب الوطني مؤخرًا من اقتناص الفرصة الأخيرة لـ يحجز تذكرته النهائية والرسمية من أجل التأهل والصعود إلى المشاركة في كأس العالم 2018 والتي من المقرر إقامتها بدولة روسيا.

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جاء إعلان الشركة عقب الفوز الكبير الذي حققه الفريق على منتخب الكونغو الديمقراطية في اللقاء الذي انتهت أحداثه الكروية الشيقة التي تابعها الملايين حول العالم بنتيجة هدفين لهدف حيث ورد أن اللاعب المصري محمد صلاح هو السبب وراء هذا الهدفان وهو الذي قام تسجيلها بمساعدة الباقين من رفاقه بالفريق من لاعب المنتخب الوطني.

جدير بالذكر أن شركة مصر للطيران تعد أحد الشركات المصرية الهامة والمتخصصة في مجال الطيران كما لها العديد من المواقف الهامة والمشرفة في العديد من المحافل ولديها طاقم من أجل خدمة الركاب والعملاء على أعلى مستوى، كما أنها تسعى دائمًأ إلى تطوير نفسها بشكل دائم والتميز والري في كل تعاملاتها.

لم يكن هذا العرض الذي قدمته شركة الطيران هو الأول من نوعه، حيث تحرص الشركة على مشاركة المواطنين المزيد من العروض في المناسبات المختلفة والتي من ضمنها جاء تأهل منتخب مصر الوطني والذي قد أسعد الملايين من المشاهدين والمتابعين من كافة دول العالم وليس من مصر فقط بسبب هذا الفوز العظيم والذي جاء بعد سنوات طويلة من الحرمان ليفتح أفاق جديدة أمام الجيل الصاعد ايضًا.

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