عبد العال يطالب بمساءلة 8 منظمات مصرية عن رفض ترشح “خطاب” لليونسكو

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قام النائب “مصطفى بكرى”، بالمطالبة اليوم الثلاثاء، من خلال تقرير عاجل له، من وزارة التضامن وهيئات الدولة بإجراء محاكمة 8 منظمات مجتمع مدنى، هذا بسبب اتهامهم بالخيانة لإصدار هذه المنظمات بيان فى يوم أول أمس، حيث طالبت من خلاله العالم عدم قيامهم بانتخاب السفيرة “مشيرة خطاب”.

طرح عضو مجلس النواب تسائل هام ومحير، ماذا فعلتم؟ هذا الطلب يضر بالأمن الوطنى، وقام النائب بذكر أسماء تلك المنظمات وهي ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز النديم ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز هشام مبارك للقانون المفوضية المصرية للحقوق والحريات ونظرة للدراسات النسوية

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أكد النائب “مصطفى بكرى”، أن الموقف العدائي الذي اتخذته تلك المنظمات السبب وراءه تأييد المنظمات للمثليين، كما أوضح سيارة النائب أن اثنين من صحفيين قاموا بالسفر إلى الخارج وظهورها على إحدى القنوات الإرهابية مع مقدم برامج إرهابى وعملوا على التطاول على الدولة هيئاتها، ثم رجعوا مرة أخرى لمصر ودخلا من خلال مطار القاهرة من غير ان يوجه لهما أحدا أي تساؤل عن ما فعلوه بالخارج.

عقب رئيس مجلس النواب الدكتور “على عبد العال”، من جانبه على حديث النائب “مصطفى بكرى”، حيث وصف هذا الأمر بأنه خطير جدا وفي حال إثبات صحته فلابد من مسألة وزارة التضامن قائلا: “هذا كلام خطير ولو صح فإنه يقتضى المساءلة من وزارة التضامن”، وتابع رئيس مجلس النواب كلامه فقال: “وهذا يعتبر بلاغًا من مجلس النواب للنائب العام”.

كما أعلن الدكتور “على عبد العال”، رئيس مجلس النواب، أن أى مواطن يسافر لأى دولة خارجية ويطلب منها الوقوف معه ضد وطنه الحبيب تعتبر فعله إجرامية يعاقب عليها بقانون العقوبات وكافة القوانين، وأضاف الدكتور “على عبد العال”، أن اختلاف فى الرأي لابد وأن يكون داخل أرض الوطن ولا يصح أبدا الإساءة إلى مصر على أى حال من الأحوال، وهذا التطاول يعد جريمة يحاسب عليها قانون العقوبات فقال: “الاختلاف فى الرأي يجب أن يكون داخل الأراضى المصرية وأى تطاول على الدولة المصرية جريمة”.

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