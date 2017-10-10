“الجريدة الرسمية” تنشر قرار “المصيلحي” بالإلتزام بكتابة أسعار السلع للمستهلك

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تابع موقع مصر 365 ما تم نشره في “الجريدة الرسمية” في عددها الذي صدر في يوم العاشر من شهر أكتوبر الجاري الموافق الثلاثاء، حيث صرحت الجريدة الرسمية بالقرار الذي أصدره الدكتور “علي المصيلحي” التي يقتضي إلزام المنتجين بكتابة الأسعار على “عبوات المنتجات الغذائية”.

كما نشرت “الجريدة الرسمية” قرار وزير التموين والتجارة الداخلية “علي المصيلحي” الصادر لسنة 2017 برقم 217، التي يقتضي إلزام كافة الشركات والجهات المنتجة وأيضا التي تقوم باستيراد المواد الغذائية التي يتم تعبئتها محلياً، وكذلك المنتجات الغذائية التي تصنع محلياً والمعبأة محليا أيضا، وكما يلزم قرار الوزير أيضا الجهات المستوردة للسلع الغذائية بتدوين” سعر البيع للمستهلك المصري” على كل عبوات المنتجات الغذائية.

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كما تضمن قرار الوزير أيضا أن يتم كتابة السعر للمستهلك بخط واضح ولا يمكن محوه أو إزالته ويكون مكتوب باللغة العربية، بالإضافة إلى كتابة جميع البيانات الأخرى الخاصة بالمواد الغذائية المستوردة.

كما تضمنت “المادة الثانية” من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية أن يحظر على جميع الجهات التي تتعامل في تداول “السلع الغذائية الواردة” بالمادة الأولى من قرار الوزير بغرض الاتجار أو التوزيع أن التخزين أو العرض أو بيع هذه العبوات لهذه السلع بدون أن يكون مدون عليها “سعر البيع للمستهلك”.

أما “المادة الثانية” لقرار وزير التموين والتجارة الداخلية أن يتم منح المستوردين وكذلك تجار المواد الغذائية مدة زمنية تكون “مهلة” ليتم الانتهاء من جميع السلع الغير مدون عليها سعر المستهلك إلى الحادي والثلاثين من شهر “ديسمبر” لعام 2017، ليتم تصريف هذه المنتجات، بشرط ان يتم الإعلان عن أسعار بيع هذه المواد الغذائية خلال فترة المهلة إلى نهاية ديسمبر القادم في جميع وجهات المحلات التي تقوم ببيع هذه المواد الغذائية سواء المنتجة محلياً أو المعبأة محلياً أو المصنعة محلياً، على أن يتم عرض أسعار هذه السلع بخط واضح وظاهر للمستهلك.

وأشار القرار الوزاري أيضا في مادته الرابعة على عقوبة من يخالف قرار كتابة السعر للمستهلك على المواد الغذائية، حيث نص المادة الرابعة على أن من يخالف هذه الأحكام من القرار يعاقب بالعقوبات التي تم ذكرها في المادة رقم 9 من قانون سنة 1950 برقم 163 وهي “أن يتم ضبط الكميات موضوع المخالفة ويحكم بمصادرتها”.

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