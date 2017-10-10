“البنا” يفتتح “ورشة عمل” لرصد متبقيات المبيدات في الأسواق المحلية

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تابع موقع مصر 365 تصريحات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور “عبدالمنعم البنا” عن إطلاق خطة وطنية ليتم من خلالها رصد “متبقيات المبيدات” في الأسواق المحلية، وذلك من خلال سحب عينات من محاصيل الفواكه والخضروات المتواجدة بالأسواق التجارية المصرية للعمل على تحليلها، والتأكد من عدم تجاوزها نسبة “متبقيات المبيدات” بهذه المنتجات الزراعية.

وجاءت كلمة الدكتور “عبدالمنعم البنا” خلال افتتاح “ورشة العمل الخاصة بالإعلان عن “الخطة الوطنية ليتم رصد متبقيات المبيدات في الأسواق المحلية”، وذلك بحضور “مدير مكتب التعاون الإيطالي في جمهورية مصر العربية” والممثل الإقليمي في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو”.

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وأوضح “عبدالمنعم البنا” إن إنشاء نظام قوى للعمل على رصد “متبقيات المبيدات في الأسواق المحلية” ليظهر مدى اهتمام الدولة المصرية بصحة المستهلك المصري والعمل على حمايته من المنتجات الزراعية التي تحتوي على “متبقيات المبيدات” بالإضافة إلى حماية البيئة من التلوث، بالإضافة إلى تعزيز الثقة بين المستوردين في الخارج من المنتجات الزراعية التي تنتج في الدولة المصرية.

وأشار “عبدالمنعم البنا” أن إطلاق برنامج قومي للعمل على رصد وتدقيق ومراقبة الأسواق المحلية، وذلك من أجل خضوع جميع المحاصيل والمنتجات الزراعية سواء التي تباع داخل أسواق جمهورية مصر العربية أو التي يتم تصديرها للقيام بتحليلها، وتأتي هذه الخطوة من أجل التأكد من إتباع المعايير العالمية والمتطلبات الدولية التي تتم من قبل الممارسات الإنتاجية المناسبة والتي ستعمل على خفض معدلات “متبقيات المبيدات الزراعية” إلى الحد الأدنى من الحدود القصوى التي يتم التصريح باستخدامها.

وأضاف “عبدالمنعم البنا” أن هناك جهود مشتركة بين الجهات الحكومية المصرية والجهات الغير حكومية للعمل على رفع مستوى السلامة في الإنتاج الزراعي، والإنتاج الغذائي، وكذلك العمل على وضع نظام تبعا للطرق المتفق عليها عالمياً ليتم سحب عينات ذات كفاءة في هذا المجال، وكذلك العمل على إدارة نتائج “تحليل العينات” عن طريق متخصصين خبراء في المجال للتعرف على “نقاط الضعف”، ورصد المستويات المتواجدة من “متبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية” في الأسواق المحلية المصرية حيث تختلف هذه المستويات من محافظة إلى أخرى، ليتم أيضا التعرف على أسباب التعدي في هذه المبيدات ليتم معالجة هذا الأمر من خلال إدراج برامج للتدريب والعمل على زيادة التوعية والإرشاد الزراعي للتقليل من المبيدات.

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