الإمارات العربية المتحدة: يجب على قطر أن تتجنب “الإرهاب” لاستضافة كأس العالم 2022

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قال مسؤول رفيع المستوى في دولة الإمارات العربية المتحدة ان استضافة قطر لكأس العالم 2022 يجب ان تعتمد على رفضها “التطرف والارهاب” في تصريحاتها بخصوص بطولة كرة القدم التي تأتي بالتزامن مع أسوأ أزمة دبلوماسي بين دول الخليج الغنية منذ سنوات.

وقطعت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين علاقات دبلوماسية وتجارية وسفرية مع قطر في يونيو متهمة اياه برعاية جماعات إسلامية متشددة، كما انضمت مصر، وهي أكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان، إلى المقاطعة.

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لم تسفر المحاولات الكويتية والأمريكية لتخفيف التوتر عن تقدم يذكر وان وسائل الإعلام التي تدعمها الأطراف المتعارضة أطلقت حربا كلامية زادت من حدة التوترات فى الخليج المتحالف مع الولايات المتحدة.

قد صرح المسؤل قائلا إن استضافة قطر لكأس العالم 2022 يجب أن تتضمن نبذ السياسات الداعمة للتطرف والإرهاب، وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش على تويتر: “يجب على الدوحة أن تستعرض سجلها”.

واضاف “ان استضافة كأس العالم 2022 لا يجب ان تكون مشوهة بدعم الأفراد المتطرفين والمنظمات والشخصيات الارهابية وان مراجعة سياسات قطر أمر لا بد منه”.

كأس العالم هو محور استراتيجية وضعت بعناية لمشروع قطر على المسرح العالمي عن طريق الرياضة، ومن المقرر أن تستضيف دولة قطر فعاليات في مختلف الرياضات بهدف تحسين البنية التحتية والخبرات.

وعلى الرغم من أن البلدان التي تقاطع قطر لن يكون لها طريقة مباشرة لوقف كأس العالم، إلا أنها تمثل القوى الكبرى في الرياضة الإقليمية ويمكن أن تتداخل مع خطط قطر الأوسع نطاقا، مصر هي أعلى فريق لكرة القدم في أفريقيا، والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على حد سواء في أعلى ثمانية في آسيا.

وكان مسؤولون من الدول التي قاطعت قطر لم يلتفتوا الى بطولة كرة القدم في الشرق الاوسط في الدوحة وقالوا انهم يريدون تأجيل المنافسة التي يمكن ان تكون بمثابة اختبار مبكر لمضيفي كأس العالم.

ولم يتم التوصل الى المسؤولين القطريين على الفور للتعليق على تصريحات قرقاش، وكانت قطر قد ذكرت في وقت سابق أن هذه الازمة لم تؤثر على استعداداتها لاستضافة البطولة وأنه تم تأمين مصادر بديلة لمواد البناء.