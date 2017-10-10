“الإسكان” يعلن عن بدء تسليم 16 عمارة سكنية بمشروع “دار مصر” في 6 أكتوبر

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تابع موقع مصر 365 تصريحات “وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية” أنه تم إجراء تسليم حوالي ستة عشر عمارة سكنية في المرحلة الأولى من “مشروع دار مصر للإسكان المتوسط” القائمة في مدينة السادس من أكتوبر، حيث بدأ “بنك التعمير والإسكان” بإرسال خطابات لجميع الحاجزين للوحدات السكنية في المشروع، من التوجه للبنك لسرعة إنهاء إجراءات تسليم الوحدات السكنية في “مشروع مصر للإسكان المتوسط”.

وأعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور “مصطفى مدبولي” أنه على الفائزين بالوحدات السكنية التوجه مباشرة إلى فروع “بنك التعمير والإسكان” القائم في فرع الحي الـ12 في مدينة السادس من أكتوبر، لسرعة إنهاء إجراءات تسليم الوحدات السكنية، حيث تم الانتهاء من ستة عشر عمارة سكنية في المرحلة الأولى من “مشروع دار مصر للإسكان المتوسط” القائمة في مدينة السادس من أكتوبر.

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وأعلن الدكتور “مصطفى مدبولي” أن العمارات السكنية التي سيتم تسليمها في “مشروع دار مصر” في مدينة السادس من أكتوبر هي ارقام العمارات التالية اثنين وخمسة وستة وتسعة، وعشرة، وإحدى عشر، واثنى عشر، وثلاثة عشر، وأربعة عشر، وخمسة عشر، ومائة وخمسة وأربعين، ومائة وستة وأربعين، ومائة وسبعة وأربعين، ومائة وثمانية وأربعين، ومائة وتسعة وأربعين، ومائة وخمسين، في مشروع “دار مصر للإسكان المتوسط” القائمة في مدينة السادس من أكتوبر.

وأضاف الدكتور “مصطفى مدبولي” عن استعدادات “وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية” عن تسليم تسع عمارات سكنية في المرحلة الأولى في “مشروع دار مصر” المقام في مدينة الشروق، وذلك خلال الأيام القليلة القادمة، ليتم تسليمها إلى الفائزين بها من خلال “بنك التعمير والإسكان”.

وأوضح الدكتور “مصطفى مدبولي” أن أجهزة المدن الجديدة ستعمل على مواصلة تسليم العمارات السكنية التابعة للهيئة الهندسية للقوات المسلحة” المشرفة على تنفيذ مشروع “دار مصر” وعقب تسليم العمارات السكنية سيتم إرسال بياناتها “لبنك التعمير والإسكان” للعمل على إنهاء إجراءات تسليم العقارات السكنية للفائزين بها، وأضاف الوزير أن الفترة الراهنة تتميز بارتفاع معدلات الانتهاء من تشطيب الوحدات السكنية للعمل على تسليمها للفائزين بها، وسيتم تسليم بقية المدن بشكل أكبر في الأسابيع القليلة القادمة.

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