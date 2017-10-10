“المشروعات الصغيرة ” تشارك في المعرض الصيني الدولي في دورته الـ14

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تابع موقع مصر 365 مشاركة “جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر” بعملاء الجهاز العاملين في “المشروعات الصغيرة المتميزين” في فعاليات الدورة الرابعة عشر من “المعرض الصيني الدولي للشركات الصغيرة والمتوسط CISMEF”، الذي تم إقامته في مدينة “جوانزو” في الفترة من التاسع إلى الثالث عشر من شهر أكتوبر الجاري 2017.

ويجدر الإشارة أن “المعرض الصيني الدولي” يعد حدث عالمي تشارك فيه العديد من الدول الأجنبية بالإضافة إلى مشاركة الدول العربية، حيث تم عقد المعرض في دورات متتالية تعقد سنويا ليصبح بعدها المعرض الصيني بمثابة منصة ليتم فيها عرض التبادل التجاري الدولي للشركات المتوسطة والشركات الصغيرة الصينية بالإضافة إلى مشاركة الشركات المتوسطة والصغيرة الأجنبية، وتقوم الحكومة الصينية برعاية هذه المعرض، و”وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية” مما يعطي لهذا الحدث أهمية كبيرة.

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وأوضح الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر “نيفين جامع” أن مشاركة الجهاز المصري في المعرض الصين يعد أحد الركائز الفعالية للعمل على وضع “استراتيجية” تنمية المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة بالإضافة إلى المشروعات المتوسطة، ليتم دعمها من قبل “وزير التجارة والصناعة” الدكتور طارق قابيل، وكذلك “رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر”.

وأوضح “نيفين جامع” أن مشاركة المعارض الدولية هي أحد أدوات الخدمات الغير مالية التي يقدمها “جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر” لعملاء قطاع “المشروعات الصغيرة ” في جمهورية مصر العربية، وذلك من خلال العمل على تنمية قدرات ومهارات الكوادر البشرية العاملة في القطاع والعمل على ربط “المشروعات الصغيرة” بمجال التسويق داخل جمهورية مصر العربية وخارج البلاد للعمل على زيادة القدرة على مواكبة المتغيرات الداخلية والدولية والإقليمية للتعرف على أخر التطورات، والعمل على توافق فرص الأعمال، وفرص الاستثمار.

وأوضحت “نيفين جامع” أن “جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر” قد عمل دراسة الفرص التسويقية في السوق الصيني للعمل على مراعاة متميز المنتج المصري الذي يتم عرضه وتقديمه إلى المستهلك مع إظهار ما به من اختلاف مع المنتج الصيني الذي يعتمد على الخامات التي يتم استيرادها من السوق المصرية من أبرزها مجال الصناعات التراثية المصرية.

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