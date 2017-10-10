“حماية المستهلك” تفتتح يوم الخميس القادم فرع الجهاز “ببني سويف”

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أعلن رئيس جهاز حماية المستهلك اللواء “عاطف يعقوب” عن عزم الجهاز على فتح فرع جديد “لجهاز حماية المستهلك” في محافظة بني سويف وذلك في يوم الخميس القادم الموافق الثاني عشر من شهر أكتوبر القادم 2017.

تابع موقع مصر 365 تصريحات “جهاز حماية المستهلك” التي تم إعلانها في بيان صحفي صادر عنه اليوم الموافق العاشر من شهر أكتوبر الجاري الثلاثاء أنه في إطار الجهود الكبيرة الذي يبذله “جهاز حماية المستهلك” للعمل على تكثيف الرقابة على الأسواق التجارية المصرية وتطبيق لمبدأ “العدالة الاجتماعية” ليعمل ذلك على حماية المواطن المصري من خلال إنشاء فروع عديدة “لجهاز حماية المستهلك” في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية.

وتقرر أن يتم افتتاح فرع “لجهاز حماية المستهلك” في يوم الخميس القادم الموافق الثاني عشر من شهر أكتوبر الجاري لعام 2017 ليتم افتتاح فرع الجهاز في “محافظة بني سويف” ليكون الافتتاح تحت رعاية وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور “علي المصيلحي” وبحضور محافظ بني سويف المهندس “شريف حبيب”.

والجدير بالذكر أن “جهاز حماية المستهلك” هو جهاز حكومي في الدولة المصرية تم إنشاء الجهاز بقانون سنة 2006 تحت رقم “67” الصادر عن “وزارة التموين والتجارة الداخلية”، على أن يكون من اختصاصات الجهاز العمل على ضبط الأسواق التجارة والعمل على تحقيق الأمان في كافة المعاملات التجارية، والعمل على تنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك، بالإضافة إلى توفير الحماية الكاملة للمستهلك، والعمل على إلزام كل تاجر بتطبيق بنود القانون وإلا تعرض كل من يخالفه للعقوبات والغرامات التي أقرها “قانون حماية المستهلك”.

وصون وحماية المستهلكين، والعمل على تحقيق مصالح جميع الأطراف في السوق المصرية، والتصدي لأي فساد تجاري يتعرض له المستهلكين مما يحقق مستوى المواصفات القياسية المطلوبة لكل منتج، والذي ينمي بدوره مستوى الخدمات والصناعات المنتجة محلياً، بالإضافة إلى قيام “جهاز حماية المستهلك” بتحقيق مزايا زيادة “القدرة التنافسية” في مواجهة الأسواق الخارجية، والعمل على المساهمة في نمو “الاقتصاد القومي” والعمل على الزام التجار والمستهلكين “بقانون حماية المستهلك” الذي يعد خطوة حضارية هامة للعمل على الارتقاء بمستوى “العلاقات التجارية” وتحقيق الحماية للمستهلك المصري.

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