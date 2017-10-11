أخبار الطقس اليوم الأربعاء.. درجات الحرارة المتوقعة على محافظات مصر

Advertisements

ورد فى تصريحات خبراء هيئة الأرصاد الجوية أنه يتوقع بالنسبة لأخبار الطقس اليوم الأربعاء على أغلب محافظات مصر أن يستمر الطقس معتدل على أغلب الأنحاء وخاصة في المناطق الشمالية عليها وتمتد حتى تصل إلى مناطق شمال الصعيد، كما أكد الخبراء على أنه سوف يسود طقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد في ساعات النهار ثم تنكسر الموجة الحارة ويصبح الطقس لطيف فى أول ساعات الليل ثم تنخفض درجات الحرارة ويكون الطقس مائل للبرودة فى آخره.

أما بالنسبة إلى أخبار الطقس الصباحية، ويتوقع خبراء الأرصاد أن تقل حالة الرؤية فى ساعات الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية وذلك على أغلب المناطق المتفرقة من كافة مناطق الشمال، كما أكد الخبراء أنه سوف تتكاثر كلاً من السحب المنخفضة و السحب المتوسطة خلال اليوم الاربعاء على أغلب السواحل الشمالية بالإضافة إلى حركة الرياح المتوقعة، حيث أكدت الهيئة على أن أغلبها سوف يكون شمالية غربية معتدلة كما يتوقع أن تنشط خلال اليوم على أغلب مناطق شمال الصعيد بالإضافة إلى جنوب سيناء، كما ورد في تصريحات خبراء الأرصاد أنه سوف تنشط حركتها خلال اليوم على كلاً من البحر الأحمر بالإضافة إلى خليج السويس مما يؤثر على حركة الملاحة البحرية ويؤدي إلى اضطرابها.

Advertisements

وقد جاء في تصريحات الخبراء أنه بالنسبة إلى حالة البحر المتوسط فإنها سوف تكون معتدلة كما يتوقع أن ترتفع اليوم حركة الموج فيها ما بين متر ونصف إلى مترين أما عن حركة الرياح فإنه يتوقع أن تكون سطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فقد جاء أنها سوف تكون مضطربة كما يتوقع الخبراء أنها سوف ترتفع حركة الموج فيها ما بين مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار أما عن حركة الرياح من المتوقع أن تكون سطحية شمالية غربية.

وقد جاء في بيان هيئة الأرصاد عن أخبرا الطقس اليوم الاربعاء أنه بالنسبة إلى درجات الحرارة الصغرى العظمى المتوقعة اليوم الاربعاء على محافظات ومدن مصر، فهي كالتالي:

القاهرة 19 28

السلوم 15 24

بلطيم 21 26

مطروح 21 26

رفح 16 27

الإسماعيلية 19 28

وسط الدلتا 19 28

الإسكندرية 21 26

بورسعيد 21 27

دمياط 21 27

السويس 20 29

قنا 20 32

سيوة 15 27

العريش 17 28

شلاتين 22 33

رأس سدر 19 31

نخل 14 26

نويبع 23 28

طابا 17 27

كاترين 14 28

الطور 21 30

بنى سويف 18 28

المنيا 18 29

شرم الشيخ 23 33

الغردقة 21 32

ابو رماد 24 32

أسيوط 17 29

سوهاج 19 30

مرسى علم 23 32

الفيوم 18 28

أبوسمبل 22 32

الأقصر 20 34

أسوان 21 34

الوادى الجديد 19 30

راس حدربة 26 31

حلايب 25 30.