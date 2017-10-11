أرخص سعر رحلة إلى موسكو لحضور مباريات كأس العالم وإجمالي أقل تكلفة

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قام موقع مصر 365 بحساب التكلفة التي من الممكن أن يحتاجها سفر المصري إلى روسيا في مباراة نهائي كأس العالم، وذلك بعد التأكد من تأهل مصر للمشاركة في تلك المباراة بعد النجاح الذي حققته في المباراة الأخيرة والتي كانت أمام الكونغو.

وقد توصل موقع مصر 365 أنه يجب أن يتقدم المواطن أولا لحجز التذاكر من خلال الموقع الإلكتروني https://goo.gl/P8JSvB، والتي يمكن من خلاله اختيار عدد ثلاثة من مباريات الدور الأول والتي سيشارك فيها المنتخب.

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بينما اتضح أن تذاكر الدرجة الثالثة هي أقل التذاكر من حيث الأسعار وتصل أسعار التذاكر نحو 374 دولار بما يعادل 6353 جنيه مصري.

كما ويمكن للمواطن أن يتقدم باختيار مباراة واحدة فقط و التي سيكون سعرها 105 دولار، أو حضور مباراة الافتتاح و التي من المقرر أن يصل سعرها إلى نحو 220 دولار.

يجب الانتهاء من تلك التفاصيل التي تتعلق بحجز المباريات بعدها التأكد من تأكيد الحجز من خلال رسالة سوف تصلك على الايميل، هذا بجانب أنه من الممكن لتجنب المصروفات التي تتعلق برسوم الفيزا إنشاء fan id وذلك من خلال الموقع التالي https://www.fan-id.ru كما أن هذا سيمكنك من استخدام المواصلات العامة مجانا طوال فترة إقامتك في روسيا.

أما بالنسبة لرحلات الطيران، فإن أرخص رحلة سوف تصل تكلفتها إلى 6500 جنيه، والتي تحتوي على ترانزيت في الأردن لمدة تصل إلى 17 ساعة، حيث أن الوصول إلى موسكو لن يكون مباشر.

و تستغرق الرحلة من القاهرة إلى الأردن حوالي 1.15 ساعة، كما أن فترة الإقامة في الأردن حوالي 17 ساعة بعدها تستكمل الرحلة من الأردن إلى موسكو والتي ستَستغرق حوالي 4.30 ساعة.

وبالنسبة للإقامة، فقد تواصل موقع مصر 365 مع مجموعة من الفنادق والتي وجدنا أن سعر الليلة الواحدة ما بين 70 إلى 400 دولار، وبالتالي فإن قيمة المتوسط إذا كنت ستحضر الثلاثة مباريات وإقامتك ستصل إلى 10 أيام هي 700 دولار والتي تعادل 11900 جنيه، وبالتالي فإن إجمالي تكلفة الرحلة لحضور الثلاثة مباريات حوالي 25 ألف جنيه.

وخلال التصريحات التي قام بها أحد أصحاب شركات السياحة وهو “عمرو فتحي” فقد أكد أنه من المتوقع أن تشهد أسعار السفر الحالية زيادة خلال فترة كأس العالم، بحيث من الممكن أن يصل متوسط سعر السفر إلى مبلغ 10 آلاف جنيه.

هذا بجانب الارتفاعات التي ستشهدها فترة الإقامة و التي ستَصل إلى 120 دولار، وبالتالي فإن هامش الربح بالنسبة للشركات سيصل إلى 100 دولار للفرد الواحد، وبالتالي ومع تلك الارتفاعات فإن تكلفة الفرد من المقرر أن تصل إلى حوالي 45 ألف جنيه.

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