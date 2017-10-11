وزير الداخلية يصدر قرار إيقاف ضابط تابع لقسم المعادي بعد ثبوت تورطه مع تشكيل عصابي

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أعلن أحد المصادر الأمنية التابعة لمديرية أمن القاهرة خلال مجموعة من التصريحات التي قام بها، أن وزير الداخلية، اللواء “مجدي عبد الغفار” قد أصدر قرار خلال الساعات القليلة الماضية خاص بإيقاف أحد الضباط التابعين لقسم المعادي.

وجاء هذا القرار بخصوص المقدم ” م ا” التابع لقسم المعادي، حيث تم إصدار قرار برفعه عن العمل الجنائي وإيقافه عن العمل.

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وأضاف المصدر الأمني خلال التصريحات أن وزير الداخلية قام بإصدار هذا القرار نتيجة ثبوت تورط الضابط في عدد من الأعمال الإجرامية التي قام بها برفقة تشكيل عصابي.

كما أشار المصدر أن أحد الأعمال الإجرامية التي قام بها الضابط مع التشكيل العصابي قد تمثلت في قيامه بتزوير عدد من التوكيلات و المستندات للقيام بالاستيلاء على فيلا تابعة لأحَد الأميرات والتي تقع في منطقة المعادي.

وقد قام بهذا العمل الإجرامي من خلال اتفاقه مع شخصين آخرين، بينما كانت قيمة الفيلا تصل إلى نحو 110 مليون جنيه.

الجدير بالذكر أن المصدر الأمني قد حرص خلال التصريحات التي قام بها على التشديد على الموقف الذي تتخذه وزارة الداخلية تجاه العناصر الفاسدة، حيث أكد أن وزارة الداخلية لن تقوم أبدا بالتستر على أحد، كما أنها سوف تحرص دائما بشكل كامل على تقديم تلك العناصر للمحاكمة.

وقد جاء هذا خلال مجموعة من التصريحات التي قام بها أحد العناصر الأمنية منذ قليل، والتي تتعلق بقضية الضابط الذي تم إيقافه من خلال قرار صادر من وزير الداخلية، وجاء هذا القرار بسبب تورطه مع تشكيل عصابي، بحيث يقوم من خلال هذا التشكيل بالاستيلاء على أملاك الغير من خلال أعمال التزوير التي يقوم بها التشكيل للتوكيلات و المستندات.

كما وأكد المصدر خلال التصريحات التي قام بها، أن وزير الداخلية يحرص بشكل مستمر على كشف العناصر الفاسدة في النظام، وتقديمها إلى المحاكمة التي تستحقها، وايضا إصدار القرارات الصارمة التي تتناسب مع تلك القضايا التي يتورط فيها العناصر الفاسدة.

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