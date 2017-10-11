دار الإفتاء تكشف عن حكم الشرع في كلام المرأة مع رجل غريب على الـ”فيسبوك”

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تقوم دار الإفتاء المصرية بالرد على تساؤلات المسلمين التر ترد إليها من كافة دول العالم على صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، حيث تقوم الدار باستمرار بنشر عدد من الفيديوهات تقوم من خلالها بقراءة أسئلة المسلمين التي قد وردت إليها والرد عليها بشكل موجز وبسيط في لإكار رغبتها على الحفاظ على التثقيف الديني لدي المسلمين بشكل عام.

ورد أن دار الإفتاء قد قامت بالرد على السؤال الذي قد ورد إليها بشأن حكم الشرع في “كلام المرأة مع رجل غريب على موقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك”، حيث قام الشيخ أحمد وسام، والذي يعمل حاليا فى منصب أمين الفتوى بالإضافة إلى أنه يعد مدير البوابة الإلكترونية لدار الإفتاء المصرية، بالرد علي سؤال السائلة بخصوص حكم الشرع فى كلام المرأة المسلمة عند الحاجة لذلك مع رجل غريب عنها أو أجنبي وتحديدًا الجزء المتعلق بالسؤال عن كلامها على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” وأن يكون الحوار بكل أدب واحترام.

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أكد مدير البوابة الإلكترونية لدار الإفتاء المصرية أنه لا مانع في كلام المرأة مع رجل أجنبي طالما كان هذا الكلام لغرض مشروع وقد ضرب بعض الأمثلة على ذلك، حيث قال مثل عمل ونحوه وعلى هذا فلا يوجد مانع شرعي لذلك.

وأضاف الشيخ أحمد وسام، في تصريحاته التي قد نشرتها دار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” على الصفحة الرسمية، أنه بالنسبة إلى الكلام بشكل عام وفيما يخص المصلحة هو مباح بينما لو كان الكلام مع أخر وكان محتواه ليس فيه أدب في المجتمع يرفضه حيث عاداته وتقاليده يرفضون مثل هذا الكلام ويعد لا يصح ومرفوض ايضًا.

وتستمر دار الإفتاء في استقبال كافة الأسئلة من المسلمين من كافة المحافظات المصرية وجميع دول العالم من أجل الرد عليها والرفع بالأمة وتعليمها دينها وأحكام الشريعة فيها.

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