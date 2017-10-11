مشرف نشاط في أحد المدارس الابتدائية في سوهاج يقوم بكسر ذراع طالب في الصف الخامس

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قام والد أحد الطلاب في للمَرحلة الإبتدائية، و التابع لمَدرسة “الثورة الابتدائية” في إدارة سوهاج التعليمية بتوجيه اتهام إلى معلم التربية البدنية في المدرسة، وكان الاتهام بخصوص الإعتداء البدني لولده و الذي تسبب في كسر ذراعه.

وكان التلميذ الذي تقدم والده بالشكوى في الصف الخامس الإبتدائي، تعرض لكسر ذراعه خلال الساعات أمس أثناء تواجده في المدرسة.

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كما واتجه والد التلميذ “حسام الدين محمد شعبان” بالتوجه إلى قسم ثان مدينة سوهاج، وحرر محضر يحمل رقم 7095 جنح ثان سوهاج التابع لسنة 2017.

وذكر في المحضر أن مشرف نشاط المدرسة ويدعى “ع ف” قام بالاعتداء جسديا على ابنه، الطالب في الصف الخامس الابتدائي، حيث قام بضربه بزجاجة المياه ثم ركله مما أدى إلى اصطدامه بالسُبورة وكسر ذراعه الأيسر.

وأضاف خلال المحضر، أن سبب ذلك الاعتداء الذي قام به مشرف النشاط كان محاولة تأديبية عنيفة قام بها المشرف نتيجة قيام الطالب بالمزح مع زملائه في الفصل، وذلك خلال قيام المشرف بالمرور على الفصل في الفاصل ما بين الحصص.

وقد حاول موقعنا التواصل مع وكيل مديرية التربية والتعليم الدكتور “محمد حسام الدين” وكذلك مدير عام التعليم العام التابع لمديرية التربية والتعليم في سوهاج ، الدكتور “عمرو شلتوت” وذلك من خلال الاتصالات المتكررة والتي قمنا بها في محاولة منا لتوضيح الأمر والحصول على تفاصيل أكثر تتعلق بالحادث، إلا أنه لم يقم أي منهم بالإجابة على تلك الاتصالات.

جاء هذا ضمن مجموعة من التصريحات التي قمنا بالحصول عليها من والد الطالب، وكذلك من التفاصيل التي تم ذكرها في المحضر الذي حرره الوالد، والتي تكشف الأسباب التي دفعت المشرف لتأديب الطَالب بتلك الطريقة العنيفة التي تسببت في كسر ذراعه الأيسر.

هذا ومن المقرر أن نقوم خلال الفترة القادمة بالاستمرار في متابعة باقي التفاصيل التي تتعلق بالقضية، وسوف ننشرها من خلال موقعنا فور توافرها لدينا، تابعونا في الفترة القادمة.

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