عتريس يحيل 12 عامل ومديرة وحدة صحية في المنوفية إلى التحقيق

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أعلن رئيس الوحدة المحلية التابع لمركز ومدينة بركة السبع فِي محافظة المنوفية “سمير عتريس” عن قراره الذي اتخذه خلال الساعات القليلة الماضية والخاص بإحالة عدد 12 من العاملين في الوحدة الصحية في قرية طنبشا وكذلك مديرة الوحدة إلى التحقيق.

وأضاف عتريس خلال التصريحات التي قام بها أن هذا القرار قد اتَخذه يوم الثلاثاء نتيجة التدني الملحوظ الذي قد شهده مستوى العمل في الوحدة خلال الفترة الأخيرة.

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الأمر الذي قد أدى إلى العديد من المشكلات في القرية، ودفعت العديد من المواطنين إلى القيام بتقديم الشكاوى بخصوص هذا الأمر.

هذا وأكد سمير عتريس أيضا خلال التصريحات التي قام بها أنه قد قام يوم الثلاثاء بجولة تفقدية قام من خلالها بالمرور على أجزاء القرية والتي كانت من بينها الوحدة الصحية.

كما أن إجراء إحالة مديرة الوحدة والعاملين إلى التحقيق لم يكن القرار الوحيد الذي اتخذه عتريس خلال تلك الجولة، بل قام باتخاذ قرار آخر خاص بإزالة كافة الاشغَالات التي تقع في شوارع القرية.

هذا بجانب القرار الخاص بضرورة القيام بتكثيف الحملات التي يجب ان تمر على المحلات المخالفة، وذلك للتخلص منها ومنع الأذى الذي من الممكن أن تسببه تلك الحملات على المواطنين.

كان هذا خلال التصريحات التي قام بها “سمير عتريس” خلال الساعات القليلة الماضية والتي جاءت بعد الجولة التفقدية التي قام بها لقرية طنبشا التابعة لمحافظة المنوفية.

حيث قام من خلال تلك الجولة بالإطلاع على العديد من المشكلات التي تواجهها القرية خلال الفترة الحالية والتي كانت على رأسها مشكلة الوحدة الصحية والتي تعاني من تدني ملحوظ في الخدمة التي توجهها الوحدة الصحية للمواطنين.

الأمر الذي دفعه إلى اتخاذ قرار إحالة العاملين فيها إلى التحقيق، هذا بجانب القرار الخاص بالاشغالات التي صدر قرار بإزالتها من شوارع القرية وضرورة شن المزيد من الحملات خلال الفترة القادمة على المحلات المخالفة في القرية، وذلك بسبب المشكلات الصحية التي من الممكن أن تسببها تلك المحلات للمواطنين.

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