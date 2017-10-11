الضرائب: خضوع مكافأة لاعبي المنتخب إلى ضريبة 10% تحت مسمى “ضريبة كسب عمل”

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قال أحد المصادر التابعة لمصلحة الضرائب، أن المكافأة التي قام الرئيس السِيسي بالإعلان عن منحها للاعبي المنتخب الوطني والتي تتمثل في قيمة 1.5 مليون جنيه لكل لاعب نتيجة الفوز الذي تمكن اللاعبين من تحقيقه أمام الكونغو من المقرر أن تخضع لضريبة 10%.

كما أكمل المصدر خلال التصريحات التي قام بها أن حصول أي من اللاعبين على مكافأة من الدولة و التي لا تكون جهة العمل التابع لها اللاعب أي النادي الذي يلعب اللاعب لصالحه هو من قدم تلك المكافأة، فإن هذه المكافأة تكون خاضعة لضريبة 10%، والتي توضع وقتها تحت مسمى ضريبة كسب عمل.

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الجدير بالذكر أن مكافأة ال1.5 مليون جنيه قد قام السيسي بتقديمها للاعبين نتيجة الفوز الذي حققه المنتخب على نظيره الكونغو بهدفين مقابل هدف واحد، وبالتالي يكون المنتخب المصري قد تأهل إلى مباريات التصفيات النهائية لكأس العالم 2018.

وقد نجح المنتخب في تصدر المجموعات بواقع 12 نقطة، هذا ومن المقرر في حالة فوز الكونغو على أوغندا في المباراة القادمة ألا تتمكن أوغندا من اللحاق بالمنتخب المصري.

الجدير بالذكر أن قرار المفاجأة التي اتخذها السيسي والخاص بمنح كل لاعب مبلغ بقيمة مليون ونصف جنيه قد جاءت لتُسبب الكثير من الجدل والغضب في الشارع المصري بين المواطنين، وقد جاء هذا خصيصا بعد الإعلان عن إمكانية تحمل ميزانية الدولة لهذا المبلغ الكبير.

الجدير بالذكر أن رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم “أبو ريدة” قد أعلن خلال مجموعة من التصريحات التي قام بها على قناة “أون سبورت” الفضائية أن السيسي من المستحيل أن يتمكن من دفع هذا المبلغ من ميزانية الدولة، إذ أن الميزانية لن تتحمل هذا المبلغ.

وأضاف أن مبلغ المكافأة من المقرر أن يتم دفعه لاعبين من قبل رجال الأعمال والشركات الراعية والمستثمرين، وأن الك المفاجأة لا علاقة لها بميزانية الدولة أو حتى الرئيس، كما انتشر خلال الفترة الأخيرة من قبل الكثيرين في البلاد، الأمر الذي تسبب في الكثير من الجدل بين المواطنين.

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