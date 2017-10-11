الرئيس السيسي يفتتح المرحلة الأولى للعاصمة الإدارية الجديدة وفندق الماسة

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يفتتح اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي ” فندق الماسه “العاصمه الاداريه الجديده، حيث وصل اليوم الأربعاء 11 أكتوبر 2017، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى العاصمه الاداريه الجديده لافتتاح المرحلة الأولى والحي السكني بالعاصمة الإدارية الجديدة.

و من المعروف ان العاصمه الاداريه منشأة على اكثر من 10 آلاف فدان ، و العاصمه الاداريه الجديده منشأة من قبل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بأمر من الرئيس عبد الفتاح السيسي وقد تم إنشاؤها باحدث التصميمات العالمية حيث انها تحتوى علي قاعة مؤتمرات كبرى ومولات تجارية وبحيرة صناعية ومسجد .

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ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي الى العاصمه الاداريه الجديده واستقبله عدد من الأطفال باقات من الزهور والورود، ومن خلال تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي العاصمه الاداريه كان مع عدد كبير من كبار المسئولين بالحكومة وكان من ضمن هؤلاء المسئولين وزير الدفاع الفريق اول صدقي صبحي التي تمت المهمة تحت اشرافه عدد كبير من قاده الجيوش ومن خلال وزارة الداخلية قد تم تأمين العاصمه الاداريه الجديده على أكمل وجه .

استسلمت وزاره الداخليه عملية التأمين والإشراف من خلال الخدمات البحثية و النوعية في الوزارة وتم ذلك على أكمل وجه من خلال تعليمات وزير الداخلية سياده اللواء مجدي عبد الغفار الذي وضع خطة أمنية محكمة وقد تم تكليفه بهذه المهمة إلى مساعد الوزير للأمن العام سيادة اللواء جمال عبد الباري مساعد وزير الداخلية للأمن مديريه القاهره سياده اللواء خالد عبد العال.

ومن المعروف أنه سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي يفتتح اليوم المرحلة الأولى من مشروع العاصمه الاداريه الجديده التي تم الانتهاء منها وتم ايضا الانتهاء فندق الماسة وكان هذا الفندق يعتبر من اول الفنادق المنشأة في العاصمه الاداريه الجديده وكان ذلك بانتهاء الحي السكني في العاصمه الاداريه وتبدأ الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه أيضا في تنفيذ الفيلات.

حيث كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعلن في مارس 2015 عن مشروع إنشاء عاصمة إدارية جديدة وذلك من خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري حيث أوضح أنها ستكون عاصمه اداريه عالمية ومركز للنشاط الاقتصادي في مصر وبالفعل وبعد مرور 31 شهر على إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأنه سوف يتم إنشاء العاصمه الاداريه الجديده قامت الهيئة الهندسية اليوم الاربعاء بتزين وحدات الحي السكني تمهيدا لافتتاحها .