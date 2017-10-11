وزير الإسكان” منطقة الأبراج في العاصمة الإدارية الجديدة تَحوى البرج الأعلى في إفريقيا

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قام وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الدكتور “مصطفى مدبولي” بعرض كافة التفاصيل التي تتعلق بالرؤية القومية الوطنية والتي تقوم البلاد من خلالها بمواجهة التحديات والتي بدأت منذ عام 2014.

وأعلن مدبولي خلال التصريحات التي قام بها أن الوزارة قامت بتخصيص منطقة أبراج في العاصمة الإدارية الجديدة، وأضاف أن تلك المنطقة تضم نحو 20 برج، ومن بين تلك الأبراج هناك البرج الأعلى في إفريقيا، ومن المقرر أن يقوم الرئيس السيسي اليوم سيكون من بين الحضور أثناء توقيع العقود مع الشركات المنفذة.

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هذا وأضاف وزير الإسكان أن الرئيس السيسي قد قام اليوم بجولة تفقدية قام من خلالها بالاطلاع على آخر التطورات التي قامت بها الشركات المنفذة في العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك آخر الأعمال التي تم الانتهاء منها في فندق الماسة في العاصمة.

ومن المقرر أن تقوم مجموعة من الشخصيات الإدارية البارزة بحضور حفل اليوم، وأضاف وزير الإسكان أن من بين تلك الشخصيات، رئيس مجلس الوزراء المهندس “شريف إسماعيل” ووزير الداخلية اللواء “مجدي عبد الغفار” و وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول “صدقي صبحي”.

هذا بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الشخصيات البارزة والتي تتمثل في رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق “محمود حجازي” و مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات الكبرى المهندس “إبراهيم محلب” ورئيس الهيئة الهندسية اللِواء “كامل الوزير”.

هذا بجانب أن مراسم الافتتاح التي ستتم اليوم في العاصمة الإدارية الجديدة لفندق الماسة تشهد حضور مجموعة من قيادات القوات المسلحة والوزراء وكذلك كبار الشخصيات العامة وكبار المسئولين بالإضافة إلى عدد من الإعلاميين البارزين.

وقام وزير الإسكان بالإعلان عن تلك التصريحات التي أوضح خلالها آخر التطورات التي قامت بها وزارة الإسكان في العاصمة الإدارية الجديدة، وقام أيضا من خلال التصريحات بالكشف عن الشخصيات التي من المقرر أن تقوم اليوم بحضور حفل افتتاح فندق الماسة في العاصمة الإدارية الجديدة.

هذا ضمن عدد من الإجراءات التي تقوم بها الوزارة والتي تهدف من خلالها إلى الانتهاء من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة طبقا للجدول الزمني الذي تم وضعه.

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