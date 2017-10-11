“الجيزة” تبحث تطهير “مخرات السيول” استعداداً للشتاء القادم

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تابع موقع مصر 365 استعدادات “محافظة الجيزة” لموسم الشتاء والأمطار عن طريق وضع “خطة للطوارئ” والعمل على إدارة الأزمات في إطار استعدادات “محافظة الجيزة” لمواجهة حدوث أي سيل خلال موسم الشتاء القادم.

وصرح اللواء “محمد كمال الدالي” محافظ الجيزة أثناء اجتماع عاجل تم عقده أمس الموافق الثلاثاء العاشر من شهر أكتوبر الجاري لعام 2017، وسيتم خلال أيام الانتهاء من أعمال مراجعة تطهير ما يقرب من سبع “مخرات للسيول” في مركزي أطفيح والصف لتكون جاهزة لاستقبال أي كمية من كميات الأمطار المتوقعة خلال موسم الشتاء القادم.

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وأشار اللواء “محمد كمال الدالي” أنه سيتم إعداد خطة تشترك فيها جميع المدن بالإضافة على المراكز الواقعة في أطار “محافظة الجيزة”، وخصوصا المناطق التالية الصف، والبدرشين، والعياط، وأطفيح بالاشتراك مع “شركة مياه الشرب والصرف الصحي”، والإدارة العامة للحماية المدنية” للعمل على توفير جميع التجهيزات اللازمة لمواجهة السيول وكذلك المعدات اللازمة لعمل ذلك.

وحضر الاجتماع الذي عقد أمس مع اللواء “كمال الدالي” كل من نائب المحافظ “أسامة شمعة” ورئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة الجيزة والقاهرة المهندس “عاشور راغب” وكذلك رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الجيزة المهندس “حنفي محمد حنفي” ومدير إدارة الحماية المدنية اللواء “هاني سعيد”.

وصرح المهندس “عاشور راغب” عن وجود سبع مخرات للسيول في محافظة الجيزة وهي “المنشى، وصف البلد، والديسمي بالصف، والكريمات، وأطفيح، وغمازة الكبرى، والودي” حيث تم إعداد خطة لتطهير “مخرات السيول” والتي يعمل على تنفيذها في الوقت الحالي، وأضاف أن جميع “مخرات السيول” الأخرى بحالة جيدة.

وصرح رئيس “شركة مياه الشرب والصرف الصحي التابعة لمحافظة الجيزة” أنه سيتم مراجعة جميع “محطات مياه الصرف الصحي” وكذلك “شبكات الصرف” للعمل على تنفيذ برامج التطهير اليدوي باستخدام المعدات.

وأشار رئيس “شركة مياه الشرب والصرف الصحي التابعة لمحافظة الجيزة” أنه تم الانتهاء من عمليات تطهير حوالي خمسة أنفاق مع أجمالي اثنى عشر نفق قائم في محافظة الجيزة والعمل على توفير خمس شفاطات مياه، وكذلك توفير سبع طلمبات مع العمل على زيادة الاهتمام بمنازل الكباري وكذلك مطالعها.

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