“مدبولي” يستعرض مشروع “النهر الأخضر” القائم في العاصمة الإدارية الجديدة

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تابع موقع مصر 365 استعرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات الدكتور “مصطفى مدبولي” لفيلم تسجيلي تم عرضه على قناة “dmc” الفضائية، لمشروع “النهر الأخضر” الذي يجري تنفيذه في الوقت الحالي في العاصمة الإدارية الجديدة

عرض الدكتور “مصطفى مدبولي” خلال افتتاح رئيس جمهورية مصر العربية “عبدالفتاح السيسي” عدد من المشروعات القائمة في “العاصمة الإدارية الجديدة”، حيث قدم وزير الإسكان عرض تفاصيل مشروع “النهر الأخضر” القائم في “العاصمة الإدارية الجديدة”.

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وصرح الدكتور “مصطفى مدبولي” أنه الفيلم التسجيلي مدة دقيقتين فقط ليعرض فيه “مشروع النهر الأخضر” الذي سيتم تنفيذه في “العاصمة الإدارية الجديدة”، حيث صرح أن المشروع يتكون من 3 أجزاء، الجزء الأول سيكون عبارة عن منطقة للملاهي، ومنطقة ترفيهية.

وأظهر الفيلم التسجيلي في الجزء الأول من المشروع وجود منطقة كبيرة تحتوي على العديد من الوسائل الترفيهية والألعاب الضخمة الكبيرة بالإضافة إلى وجود مساحات خضراء ضخمة في المنطقة بأكملها، والجزء الثاني والثالث تم استعراض الحدائق المتعددة التي ستقام في “مشروع النهر الأخضر”.

والجدير بالذكر أن “نهر النيل” وهو شريان جمهورية مصر العربية، ولعدم مرور “العاصمة الإدارية الجديدة” بسبب الطبيعة الجغرافية في العاصمة الجديدة مما أدى إلى خلق القائمون على المشروع فكرة “النهر الأخضر” كبديل عن “نهر النيل”.

حيث يبلغ طول “النهر الأخضر” حوالي خمسة وثلاثين كيلومتر، ويقام المشروع على مساحة مائة وفدان ألف فدان كما أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية “مصطفى مدبولي”، ويعد مشروع “النهر الأخضر” هو أطول محور أخضر سيقام في جميع أنحاء العام، حيث يبلغ طوله خمسة وثلاثين كيلومتر، يحتوي المشروع على حدائق مركزية وترفيهية بالإضافة إلى وجود “حدائق نباتية”، حيث تعتبر الحدائق التي سيتم إقامتها في العاصمة الإدارية الجديدة وبالتحديد في مشروع “النهر الأخضر” من أكبر الحدائق التي سيتم تنفيذها على مستوى دول العالم، وستكون الحدائق مفتوحة لجميع الجماهير ومجانا وتخدم العاصمة الإدارية بالكامل، وكذلك تخدم محافظة القاهرة، والقاهرة الجديدة.

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ويتكون مشروع الحدائق إلى سبع قطاعات منها “الحديقة التاريخية، وحديقة مخصصة للصحة والسكان، وحديقة المال والأعمال، والحديثة الرياضية، وحديثة العلوم، وحديثة النباتات، والحديثة الدولية”، وهذا الكم الكبير من الحدائق يتقوم عملية الري به عن طريق “المياه المعالجة” بحيث لا تؤثر على “مياه الشرب”، وتم الانتهاء من “المرحلة الأولى” من مشروع “النهر الأخضر” على مساحة تصل إلى أربعة عشر كيلو متر.