“حقوق الإنسان البرلمانية” تناقش آليات عمل اللجنة في دور الانعقاد الثالث

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تابع موقع مصر 365 الاجتماع الذي عقدته “لجنة حقوق الإنسان” التابعة لمجلس النواب المصري اليوم الموافق الأربعاء الحادي عشر من شهر أكتوبر الجاري لعام 2017، حيث تم مناقشة آليات عمل “لجنة حقوق الإنسان التابعة للبرلمان المصري” من خلال دورها في الانعقاد الثالث، حيث ترأس اجتماع اللجنة النائبة “مارجريت عازر” بصفتها وكيل لجنة حقوق الإنسان في البرلمان المصري.

وأوضح النائبة “مارجريت عازر” أنه من خلال عمل “لجنة حقوق الإنسان التابعة إلى مجلس النواب المصري” سيتم مناقشة التقرير الصادر عن “المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري” في أول اجتماع برلمان سيتم فيه انعقاد “لجنة حقوق الإنسان”.

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وأضافت النائبة “مارجريت عازر” أنه عقب اجتماع لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب المصري وبعد مناقشة تقرير “المجلس القومي لحقوق الإنسان” سيتم استدعاء “محمد فايق” بصفته الرسمية كرئيس للمجلس القومي لحقوق الإنسان.

كما شددت النائبة وعضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري “منال ماهر” على ضرورة العمل على إتمام المتابعة بكل الآليات المتوفرة والمتاحة للجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على أن يتم متابعة نتائج جميع الزيارات التي تقوم بها اللجنة، وما يخصها من توصيات التي خرج بها عمل اللجنة.

كما أوضح النائب “محمد الغول” على ضرورة تقسيم عمل “لجنة حقوق الإنسان التابعة لمجلس النواب المصري”، وأوضح أن يتم تقسيم عمل اللجنة إلى 4 أجزاء ليكون كل جزء مخصص في عمل شيء، وأوضح أن الجزء الأول من عمل اللجنة سيكون مخصص بالقوانين، والجزء الثاني مخصص للزيارات الداخلية، والجزء الثالث مخصص للزيارات الخارجية، والجزء الرابع يعمل على التوصل فيما يخص حقوق الإنسان في جمهورية مصر العربية.

كما أضافت النائبة “مارجريت عازر” أنه سيتم مناقشة “تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان” خلال أيام قليلة قادمة، ليتم تنفيذ التقرير مع أعضاء المجلس، ومتعرفة ما تم التوصل إليه قبل كتابة تقرير “المجلس القومي لحقوق الإنسان” وليتم بعدها إرسال التقرير إلى “مجلس النواب المصري” ليتم مناقشته.

كما أضافت “مارجريت عازر” أنه سيتم تنظيم العديد من “الجولات الميدانية” داخل السجون المصري في خلال الفترة القليلة القادمة للعمل على استكمال النهج في الدور الثاني من انعقاد اللجنة، على أن تكون أولوية الزيارة إلى مستشفيات ثم السجون ثم دور الأيتام.

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