السيسي يحضر حفل تدشين المرحلة الأولى من مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة

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يقوم الرئيس السيسي اليوم بحضور حفل تدشين المرحلة الأولى من المشروعات التابعة للعاصمة الإدارية الجديدة، والتي قد مر نحو عامين على إطلاقها في مارس 2015 وكان هذا في المؤتمر الاقتصادي الذي تمت إقامته في شرم الشيخ، ويعتبر الكثير هذا المشروع بمثابة إنطلاقة قوية تقوم بها مصر في مجال الاقتصاد.

الجدير بالذكر أن مشروع العاصمة الإدارية يقوم على مساحة 180 ألف فدان، من بينهم 40 ألف فدان تابع للمَرحلة الأولى من المشروع، في حين أن الأسبقية الأولى تصل مساحتها إلى 10 آلاف فدان، وهي نفس مساحة مدينتي الشيخ زايد والشروق وأكبر من مساحة مدينة “مدينتي”.

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كما ويمتاز موقع العاصمة الإدارية الجديدة بأنها وسط بين منطقة قناة السويس وبين القاهرة، هذا بجانب أن المحاور والطرق المحيطة بها من أكبر المحاور في البلد ومنها طريق القاهرة العين السخنة الصحراوي وطريق السويس القاهرة الصحراوي، وعدد من الطرق الأخرى مثل الطريق الدائري الأوسط والطريق الدائري الإقليمي.

ونظرا لأن تخطيط العاصمة الإدارية الجديد مستوحى من تخطيط القاهرة القديمة، فإنه تم التخطيط لمرور نهر أخضر في منتصف العاصمة، بحيث يكون محفوف على جانبية بالأحياء السكنية، وقد تم الانتهاء من حي سكني تبلغ مساحته ألفي فدان يحتوي على 25 وحدة سكنية من بينها “الفيلات و تاون هاوس والعمارات” وقد تم التنفيذ من خلال شركة مصر للمقاولات هذا بجانب أن الحي السكني مزود بكافة الخدمات التي قد يحتاجها المواطنون.

ومن المقرر وفقا للجدول الزمني الذي قامت وزارة الإسكان بوضعه، أن تشهد الأسابيع القادمة الإعلان عن طرح الوحدات السكنية في العاصمة الإدارية الجديدة للبيع.

هذا وتضم العاصمة الإدارية مجموعة من المناطق المميزة من بينها مركز للمُؤمرات وتجمع محمد بن زايد الشمالي والحي الحكومي ومدينة المعارض وعدد من المقرات الخاصة بالسفارات الأجنبية في مصر ومقر لمجلس النواب وأرض المعارض ومقرات تابعة للجامعات و المدارس بجانب حديقة مركزية كبيرة تعتبر الأكبر في منطقة الشرق الأوسط بجانب مطار العاصمة وهو مطار مدني وقد أكدت التصريحات أن الشركة قد تمكنت بالفعل من الانتهاء منه.

هذا بجانب المجمع الحضاري الموجود في العاصمة والذي تم وصفه بأنه أكبر مجمع في الشرق الأوسط، والذي تم تشييده من خلال المبادرة التي دعا إليها السيسي خلال الفترة الماضية، ويحتوى على كنيسة ومسجد وكذلك أحد أكبر المراكز الثقافية والذي يعتبر ملتقى الحضارات في البلاد.

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