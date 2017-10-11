بالفيديو.. عامل يوقف “السيسي” أثناء زيارته للعاصمة الإدارية الجديدة ويسلمه “أمانة”

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فى إطار زيارة الرئيس السيسي اليوم الأربعاء للعاصمة الإدارية من أجل أن يقوم بإفتتاح عدد من المشروعات الجديدة داخل العاصمة والتي قد تم انتهاء العمل فيها مؤخرًا قام أحد العاملين فى مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، بالاقتراب من الرئيس عبد الفتاح السيسي وإعطائه هدية خاصة لسيادته.

ورد أنه أثناء تدشين الرئيس المصري اليوم بعض من المشروعات الهامة والحيوية والتي قد تم بنائها على طراز عالي وبجودة مميزة داخل مدينة العاصمة الإدارية الجديدة قام أحد العاملين بالعاصمة بالوقوف أمام الرئيس قائلًا: “عندي أمانة لحضرتك ياريس”.

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ثم أكمل قائلاً: “والدى ووالدتى بيسلموا عليك جدا و بيدعولك”، وتابع العامل حديثه قائلا: “قولتلها ياماما مش هعرف اشوف الريس دا أنا ما بيني وبينه “، فجاء رد والدته قائلة: “1000 واحد قالتلى مش شغلك هتشوفه وتسلم عليه”.

وعن رد فعل الرئيس السيسي علي تصرف هذا العامل قام من جانبه بمصافحة العامل مبتسمًا من كلماته البسيطة قائلًا:”الله يسلمك”، وأكمل رده: “تحياتي ليهم”.

جدير بالذكر أنه خلال اليوم قام الرئيس المصري طبقًا للخطة الموضوعة من أجل زيارته بتفقد سير العمل في الفترة الحالية فى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وتأتي هذه الزيارة القوية والتي كانت السبب فى اسعاد العديد من المصريين بسبب إنتهاء بعض مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة والتي تعد حلم لكثير من المصريين برؤية مصر جديدة جميلة ومتطورة وعصرية فى إطار سعادة المصريين وفرحتهم بسبب احتفالات مصر بالذكرى الـ44 انتصارات حرب 6 أكتوبر المجيدة.

من جهة أخرى، ورد أن عبد الفتاح السيسي يعمل على افتتاح عددا من المشروعات التنموية فى العاصمة الإدارية بالإضافة إلى أول فندق في العاصمة والذي أطلق عليه اسم الماسة، كما ورد أنه افتتح أكبر برج فى قارة إفريقيا والذي كان مصمم أن يتم بناؤه ضمن مجموعة من الأبراج في العاصمة الإدارية الجديدة.

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من جانب أخرى، قد قامت وزارة الإسكان بالإعلان عن الإنتهاء من بعض المشروعات السكنية داخل المدينة الجديدة والتي تقرر بنائها من أجل النهضة بمصر وتوفير كافة الخدمات المتميزة من أجل راحة الموجودين فيها.

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