حملات دعم “السيسي” تنشر في أنحاء الجمهورية والاستمارات توزع على الموظفين

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قام عدد من مؤيدي ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوزيع عدد من الاستمارات على الموظفين العموميين وموظفي الهيئات الحكومية وقاموا بجمع التوقيعات اللازمة لترشحه لولاية ثانية.

وقد قامت المجموعة التي اختارت اسم وصرحت على أنها “حملة مواطن يدعم الرئيس” بإطلاق موقع إلكتروني من أجل جمع التوقيعات من المصريين في الخارج لمدة شهرين، وفي البيت على شكل يطلب من السيسي الترشح للمنصب وشكل إلكتروني آخر للإعلان عن دعم الانتخابات الرئاسية لعام 2018.

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في وقت سابق، أعلن بهاء السعيد، مؤسس الحملة، أنها كانت تقترب من جمع مليون طلب للرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح لولاية جديدة من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وبني سويف و الفيوم.

ومن جهة أخرى وجدت حملة “علشان تبنيها” التي تتطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالترشح لولاية جديدة، قبول واستجابة كبيرة من خلال صفحتها الاجتماعية للتواصل الاجتماعي على فيسبوك، حيث بلغ 127 ألف متابع بعد الإطلاق بضعة أيام، حيث ان من أهداف الحملة هو جمع التوقيعات وملء استمارة لمناصري الرئيس لدعم ترشحه في الانتخابات الرئاسية عام 2018.

وقد نشرت حملة “علشان تبينها” المؤيدة لترشح السيسي استمارة من أجل أن يتم جمع التوقيعات، الذي جاء فيها ان هذه الحملة هس لطلب ترشيح الرئيس عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي، لفترة أخرى قائلا إن مصر في حاجة إلى تطهير من الإرهاب، للحفاظ على القيادة حتى نكمل مشروعنا حتى نعلم أطفالنا، حتى نقوم بالقضاء على الفساد “.

وقد شملت الحملة بعض الصور ومقاطع الفيديو للرئيس، وايضا تم ذكر أهم الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية، أبرزها مواجهة الإرهاب في سيناء، وأيضا بناء حوالي 188 مستشفى والعديد من المراكز الطبية، وخامس أكبر منطقة فواكه، وايضا تحدثت الحملة عن بداية عصر الاكتفاء الذاتي للغاز بعد الاكتشافات حيث انه تم إعادة فتح حوالي 300 محطة مغلقة وقد تم تشغيل الكثير من مصانع الصلب وتمت زراعة حوالي نصف مليون فدان في واحة الفرافرة بالوادي الجديد وايضا تم بناء الأسطول المصري واقتناء أكبر أسطول بحري، وقد تم إنشاء رابع أكبر ميناء على مستوى العالم.

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