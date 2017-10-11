عمرو أديب يهاجم “أبو تريكة” بعد المطالبة بمشاركته في كأس العالم

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قام الإعلامي عمرو أديب، مؤخرًا بمهاجمة اللاعب محمد أبو تريكة بعد أن قام محبيه بالمطالبة بانضمامه إلى صفوف منافسات كأس العالم القادمة لعام 2018، حيث رفض أديب مطالبات الجماهير الخاصة بشأن عودة محمد أبو تريكة إلى صفوف المنتخب الوطني من جديد وأن يتم مشاركته في منافسات مباريات مونديال كأس العالم في روسيا 2018.

ورد في تصريحات الإعلامي الشهير عمرو أديب أنه قال: “طيب أبو تريكة مخدش حقه ليه قبل كده و موصلناش كأس العالم؟”، بينما اكمل قائلاً: “أبو تريكة كان له زمنه وأخذ حقه وخلص وراح”، وتابع مؤكدًا على كلامه: ” و الحياة مش بتقف على حد”، وأضاف الإعلامي قائلاً: “دا بطل من سنتين أبو تريكة”.

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جدير بالذكر أن الإعلامي عمرو أديب قد خرجت منه هذه التصريحات خلال برنامج “كل يوم”، والذي يتم إذاعته على شاشة القناة الفضائية “أون إي”، حيث أكد على أن مطالبات الجماهير الحالية و الحاشدة فى كل مكان بشأن عودة اللاعب السابق أبو تريكة للمنتخب من جديد والمشاركة في فعاليات مباريات كأس العالم التي تقرر أن تكون في دولة روسيا تمثل إهانة للمنتخب المصري الحالي بالإضافة إلى لاعبيه.

من جهة أخرى أوضح أديب فى حواره أنه مثلما غرد اللاعب أبو تريكة بسبب مجهوده فى مباريات كرة القدم السابقة لابد علي الجميع أن يعطوا فرصة إلى مجهود لاعبي المنتخب المصري الحاليين وأن لا يقوموا بسرقة هذا المجهود لصالح لاعب سابق كان قد أعلن اعتزاله كرة القدم فى الفترة الماضية وتحديدًا منذ عامين.

وقد أضاف أديب قائلاً أنه للأسف الشديد فى الفترة الحالية لا يزال يوجد لدي البعض النية في سلب حقوق لاعبي المنتخب المصري الحالي وعدم إعطائهم فرصة للفوز بالإضافة إلى سعيهم إلى هز ثقتهم في أنفسهم وعدم مساعدتهم وتشجيعهم على الرغم من المجهود المضني الذي يبذله.

كما أكد عمرو قائلاً: “لو انتوا عايزين ترجعوا تريكة رجعوا محمود الخطيب”، وأكمل تعليقه قائلاً: “وسنتين يدرب وينزل معانا على أساس أن احنا رايحين نتفسح في كأس العالم”، وتابع تصريحاته: “ولو فيه حد من عائلة الكابتن الشاذلى عايز يروح مفيش مشكلة”.

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