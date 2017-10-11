بالصور.. الحي السكني الأول بالعاصمة الإدارية ولقطات جوية مصورة للشقق داخل العاصمة الإدارية الجديدة

Advertisements

وقد اعلن الرئيس السيسي في مارس 2015 عن مشروع إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة وذلك من خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد وبعد مرور 31 شهر تم افتتاحها.

واستعرض وزير الإسكان الدكتور مصطفي مدبولي بعض الصور من خلال لقطات جوية للحى السكنى الأول في العاصمة الإدارية الجديدة ويحتوي الحي السكني علي وحدات سكنية وشوارع ومرافق ومولات تجارية وبحيرة صناعية ومسجد .

Advertisements

وأشار الدكتور مدبولي أن بداية العمل كانت في الحى السكنى رقم 3 والحى السكنى يضم 25 ألفا و400 وحدة إسكان وايضا وحدات تجارية واوضح ايضا ان جميع المباني السكنية والمرافق الخدمية سيتم الانتهاء منها مع بداية عام 2018 .

ومن المعروف ان العاصمة الادارية منشأة علي اكثر من 10 ألاف أفدنة، وتم إنشاؤها من قبل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وذلك بأمر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصممت العاصمة الإدارية الجديدة بأحدث التصميمات العالمية، وخلال الافتتاح اليوم استقبل عدد من الاطفال الرئيس السيسي بباقات الورود.

وافتتح السيسي فندق الماسة الذي يعد من أهم الفنادق ويعتبر باكورة الأعمال الكبرى حيث انه اول فندق في العاصمة الإدارية الجديدة وتم تنفيذه علي مساحة 40 فدان ويشمل الفندق قاعه مؤتمرات ومول تجاري ومنطقة بحيرات ومسجد ويوجد ايضا بجواره مقر رئاسة الجمهورية.

ولا ننسى دور وزارة الداخلية قد تم تأمين افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة حيث تسلمت الوزارة عملية التأمين والإشراف من خلال الخدمات البحثية والنوعية وقد قام مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بوضع خطة أمنية ، وتم تكليف المهمة الي كلا من مساعد وزير الداخلية اللواء جمال عبد الباري ومساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة اللواء خالد عبد العال.

Advertisements

وقد تم الافتتاح اليوم علي أكمل وجه، كما افتتح الحي السكني بالعاصمة الإدارية الذى تم انشائه من قبل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تحت إشراف وزير الدفاع اللواء صدقي صبحي، وتبدأ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في تنفيذ الفيلا، وتم التقاط بعض الصور للوحدات السكنية والطرق والمولات التجارية وفندق الماسة.