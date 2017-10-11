بالصور.. شاهد أول ناطحات سحاب في مدينة العلمين الجديدة

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أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة عن انتهائها من استعداداتها الأخيرة من أجل تنفيذ عدد 15 برجًا، على أن تكون هذه الأبراج من الأبراج التي يطلق عليها أسم ناطحات السحاب، على أن يتم تنفيذ هذا المشروع في مدينة العلمين الجديدة، ويعد هذا المشروع صرح ضخم ومتميز تتبناه الدول من أجل إنشائه بمقاييس ومواصفات خاصة ومتميزة.

جدير بالذكر أنه من المقرر أن يتم مشاركة عدد 6 شركات مقاولات مصرية لكي يتم تنفيذ هذا المشروع الضخم على أرض الواقع ولكي يتم بناء الأبراج الجديدة في المدة المحددة طبقًا للخطة الموضوعة، وقد جاء على رأس هذه الشركات شركة المقاولون العرب التي تعد أقوى شركات المقاولات في مصر.

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كما ورد أن ارتفاع البرج الواحد فى هذا المشروع سوف يصل إلى 38 طابقا، على أن يكون حجم أعمال هذا المشروع ايضًا حوالي 1.4 مليون م2 مبانى، ومن المقرر ايضًا أن تكون إحدى وجهات هذه الأبراج مطلة على شاطئ البحر مباشرة، بينما ورد أن الوجهة الأخرى سوف تكون مطلة على البحيرة، كما يتم العمل حاليا على الانتهاء من تنفيذها هذه البحيرة حاليا بهذه المدينة حتى تكون جاهزة قبل نهاية تنفيذ هذا المشروع.

جدير بالذكر أنه تعمل حاليا الوزارة على تنفيذ فعاليات أعمال البنية الأساسية لهذا المشروع حيث يتم طبقا لما ورد فى تصريحات وزارة الإسكان تنفيذ نحو 1105 كيلومترات طرق، بالإضافة إلى تنفيذ 100 كيلومتر شبكات تغذية للمياه، كما شملت الخطة تنفيذ 83 كيلومتر شبكات فى مجال الصرف الصحي، بالإضافة إلى تنفيذ 153 كيلومتر من ضمن سلسلة شبكات الري.

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ورد أنه طبقًا لخطة وزارة الإسكان من المقرر أن يتم تنفيذ حوالي 123 كيلومترًا من أجل صرف مياه الأمطار، بالإضافة إلى عدد 580 كيلو متر من أجل شبكات الكهرباء فى المكان، كما ورد في التصريحات أنه بالنسبة إلى أعمال الممشى السياحي من المقرر أن تتم على أعلى مستوي طبقا للخطوة والجودة المطلوبة في التنفيذ، ومن المقرر أن يتم الانتهاء منها على نحو 600 متر من طريق الممشى فى المدينة.