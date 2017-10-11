مشروع “رخصة الإنجاب” ما بين مؤيد ومعارض يظهر جدل كبير في البرلمان

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اختلفت ردود الفعل في البرلمان المصري بين مؤيدي ومعارضي فكرة “رخصة الإنجاب” التي تم طرحها من قبل المتحدث الرسمي التابع لمنظمة العدل والتنمية والذي يعد واحدة من قادة المجلس الوطني للمعارضة النائب زيدان القنائى، ورحب النائب محمد أبو حامد عضو لجنة التضامن البرلمانية بالاقتراح، لكن في نفس الوقت قام عدد من النواب بمعارضة الفكرة تماما.

كشف صاحب اقتراح “رخصة الانجاب” زيدان القناعي عن تفاصيل المشروع وكيفية كتابته كقانون والتشريعات الخاصة به في البرلمان لمواجهة الزيادة السكانية في مصر على غرار الصين التي تطبق سياسة طفل واحد ، حيث يسمح لكل من الزوجين بعد الزواج بإصدار نسخة من الرخصة وتعمل الرخصة كل خمس سنوات بمعدل طفل واحد وتجديده بعد نهاية السنوات الخمس الأولى من الحمل، ويم التجديد لاجل الطفل الثاني في حالة رغبة الأسرة في إنجاب المزيد من الأطفال.

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ودعا إلى ربط المشروع المقترح بعقوبات إذا ما انتهكت أي أسرة رخصة الإنجاب خلال السنوات الخمس الأولى أو اثنتين أو تجاوزت العدد المسموح به من الأطفال والغرامات وإذا تغلب على الأسرة أكثر من طفل واحد خلال فترة الولادة الأولى فقد تم تغريمها وحرمانها من إصدا ترخيص ثان، وحالة عدم الامتثال، ولا يتم تجديد ولادة لأكثر من طفلين وذلك منعا لوجود المزيد من الأطفال المحرومين حيث ستكون العقوبة للطفل الثالث من عدم توفير الدعم وتوفير التعليم المجاني ولا يتم التصريح إلا كل 5 سنوات، ويصدر من قبل جهاز متخصص من وزارة الصحة وتسجيل كل أسرة إلكترونيا من خلال مكاتب تسجيل المواليد وربطها بنظام التعبئة والعد لجمع قاعدة بيانات شاملة ودقيقة الغرامات الموقعة من قبل محكمة الأسرة واستغلال قيمة هذه الغرامات لبناء دور الحضانة والمدارس.

أشار إلى أنه يجري إعداد وثيقة برخصة إنجاب من وزارة الصحة مثل إنشاء رخصة سيارة أو بطاقة تأمين صحي تكون مجانية لكل أسرة والعمل بدلا من فقدان الترخيص إذا فقد الترخيص أو فقدت، وتستبعد الأسرة التي تلد أثناء السنوات الخمس الأولى أو سنتين من أي عقوبات. وإذا توفي الطفل الأول أو الثاني خلال فترة العشر سنوات مقسوما على رخصتين، يسمح للأسرة بأن يكون لها طفل جديد أو طفلان دون تنفيذ العقوبات.

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