أخبار الطقس اليوم الخميس.. درجات الحرارة المتوقعة على محافظات مصر

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ورد فى البيان الرسمي الصادر من بل خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يتوقع بالنسبة إلى أخبار الطقس اليوم ” الخميس ” أن يسود خلال اليوم طقس معتدل فى ناحية الشمال ويمتد حتى يصل إلى شمال الصعيد كما يتوقع الخبراء أن يسود طقس مائل للحرارة على أغلب مناطق جنوب الصعيد فى ساعات النهار على أن تنكسر الموجة الحارة ويصبح الطقس لطيفًا فى أول ساعات الليل ثم تزداد درجات الحرارة فى الانخفاض ويصبح الطقس مائل للبرودة فى آخره الليل.

جاء عن أخبار الطقس أنه سوف تقل الرؤية بسبب الشبورة المائية فى ساعات الصباح الباكر على أغلب المناطق المتفرقة من نواحي شمال البلاد كما ورد أنه سوف تتكاثر خلال اليوم السحب المنخفضة بالإضافة إلى السحب المتوسطة خلال السواحل الشمالية وعن حركة الرياح ورد أن يتوقع أن يكون أغلبها شمالية غربية معتدلة كما يتوقع أن تنشط حركتها خلال اليوم على كافة السواحل الشمالية الغربية من البلاد بالإضافة إلى شمال الصعيد ومناطق جنوب سيناء كما ورد فى بيان هيئة الأرصاد أنه سوف تنشط خلال اليوم على البحر الأحمر بالإضافة إلى خليج السويس مما يؤثر على حركة الملاحة البحرية ويؤدي إلى اضطرابها هناك.

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أما بالنسبة إلى حالة البحر المتوسط فإنه يتوقع أن تكون معتدلة كما يتوقع أن ترتفع حركة الموج خلال اليوم من متر ونصف المتر إلى مترين أما عن حالة البحر الأحمر فإنه يتوقع أن تكون مضطرب ثم ترتفع حركة الموج خلال ساعات النهار من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار وعن حركة الرياح المتوقعة ورد أنها سوف تكون سطحية على كلا البحرين فى ساعات اليوم حيث تكون شمالية غربية .

وقد جاء فى بيان الأرصاد عن أخبار الطقس اليوم أن درجات الحرارة المتوقعة الصغرى والعظمى خلال اليوم على محافظات ومدن مصر فكانت كالتالي:

القاهرة 20 28

سيوة 15 28

بورسعيد 21 26

بلطيم 21 26

مطرح 19 26

وسط الدلتا 19 28

الاسكندرية 21 26

العريش 17 28

رفح 16 27

السلوم 15 24

دمياط 21 26

الاسماعيلية 19 29

السويس 20 29

نويبع 22 29

طابا 16 26

رأس سدر 20 28

نخل 11 26

كارتين 11 27

الغردقة 21 30

مرسى علم 23 30

الطور 19 27

شرم الشيخ 24 30

الفيوم 18 28

اسيوط 16 29

سوهاج 19 30

بنى سويف 18 28

المنيا 18 29

قنا 18 33

ابو سمبل 19 34

راس حدربة 23 30

حلايب 24 30

الوادى الجديد 21 30

الاقصر 18 34

اسوان 20 35

شلاتين 22 31

ابو رماد 23 31.