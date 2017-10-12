وفد فرنسي قادم إلى القاهرة اليوم للمشاركة في فعاليات المرحلة الرابعة من مشروع مترو الأنفاق

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وصل اليوم الخميس وفد فرنسي إلى القاهرة قادم من باريس، بحيث يضم الوفد مجموعة من الخبراء الفرنسيين الذين من المقرر أن تستغرق زيارتهم في البلاد عدة أيام، وكان الغرض من تلك الزيارة التي يقوم بها الوفد وفقا للتصريحات التي تم الإعلان عنها المشاركة في الفعاليات التي يتم من خلالها تنفيذ المرحلة الرابعة من الخط الثالث الخاص بمشروع مترو الأنفاق.

وقد أضافت التصريحات أن تلك المرحلة من المقرر أن تبدأ من محطة هارون والتي تقع في مدينة مصر الجديدة وحتى مطار القاهرة الدولي، هذا طبقا لما ورد إلينا من تفاصيل تتعلق بالمشروع.

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وقد أكدت مجموعة من المصادر والتي كانت معنية باستقبال وفد الخبراء الفرنسيين في مطار القاهرة الدولي اليوم، أن الوفد به مجموعة من كبار الخبراء والمهندسين التابعين لعدد من الشركات الفرنسية الضخمة و التي تقوم بفعاليات تنفيذ المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمشروع مترو الأنفاق.

وأضافت المصادر خلال التصريحات التي قام بها أن شركات “بوِيج و أوروفيَا و أليستُوم ومولاس و فينسي” كانت من بين الشركات التي شاركت في هذا المشروع، وهي تأتي على رأس الشركات الكبرى في فرنسا.

كما وأشارت التصريحات التي قام بها عدد من المستقبلين للوفد اليوم في مطار القاهرة الدولي، أن قدوم الوفد الفرنسي بما يضمه من خبراء اليوم قد جاء بهدف الاطلاع على آخر التطورات التي تتم في المشروع، هذا بجانب المشاركة في فعاليات المشروع، وذلك بالنسبة للمرحلة الرابعة من خط مترو الأنفاق الثالث والذي يتكون من حوالي خمسة محطات تمتد من منطقة هارون التابعة لمصر الجديدة وحتى منطقة مطار القاهرة الدولي.

جاء هذا خلال مجموعة من التصريحات و التي قد وردت إلينا اليوم من عدد من المصادر ممن قاموا باستقبال الوفد في المطار، و أوضحوا كافة التفاصيل التي تتعلق بمشروع المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمشروع مترو الأنفاق والتي تتولاها مجموعة من الشركات الفرنسية الكبرى.

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