“محافظ أسوان” يشكل لجنة تنسيقية تنفيذية لتنفيذ “مشروع الطاقة الشمسية”

Advertisements

تابع موقع مصر 365 القرار الصادر عن محافظ أسوان اللواء “مجدي حجازي” للعمل على تشكيل “لجنة تنسيقية تنفيذية” مع الشركات المسؤولة أيضا عن تنفيذ أكبر مشروع “للطاقة الشمسية” القائم في محافظة أسوان وبالتحديد في “قرية بنبان”، للعمل على إنجاح المشروع وتذليل جميع العقبات التي تواجه “مشروع الطاقة الشمسية”.

ويعد “مشروع الطاقة الشمسية” الذي يتم تنفيذه في قرية بنبان التابعة لمحافظة أسوان واحد من المشروعات القومية التي تعد “نواة” في توليد الطاقة الكهربائية في جمهورية مصر العربية عن طريق الطاقة الشمسية” والعمل على دعم “الشبكة القومية” كأحد أهم أهداف “مشروع الطاقة الشمسية” القائم بقرية بنبان.

Advertisements

وتم اختيار قرية “بنبان” بالتحديد التابعة لمحافظة أسوان بناء على دراسات قامت بها “وكالة ناسا الفضائية” بالإضافة إلى قيام بعض “المؤسسات العلمية العالمية” التي أوضحت أن موقع المشروع في قرية “بنبان” واحد من أكثر المناطق سطوعاً للشمس في العالم.

وبدأ مشروع “الطاقة الشمسية” في عام 2015 وفق للقرار الجمهوري الصادر سنة 2014 رقم 274، حيث تم الانتهاء من إنشاء 4 محطات رئيسية، كما يجرى في الوقت الحالي استكمال تشغيل المحطات الشمسية كبداية تجريبية للمشروع.

وبلغت تكلفة “مشروع الطاقة الشمسية” في قرية بنبان التابعة لمحافظة أسوان حوالي 3,4 مليار يورو، وهو ما يقدر بحوالي 40 مليار جنيه مصري، ويضمن المشروع حوالي “أربعة محطات رئيسية” تعمل على نقل الطاقة الكهربائية بما يضم المشروع من حوالي أربعين محطة شمسية فرعية، ويعمل المشروع على إنتاج حوالي “2000 ميجاوات من الطاقة الكهربائية” وهو ما يعادل تقريبا الطاقة الكهربائية التي يتم إنتاجها من قبل “السد العالي” للعمل على تدعيم الشبكة القومية الموحدة للطاقة الكهربائية.

ويقام “مشروع الطاقة الشمسية” في قرية بنبان بمحافظة أسوان على مساحة 8843,3 فدان على الطريق الصحراوي “أسوان/ القاهرة” أمام قرية بنبان التابعة لمحافظة أسوان.

ويشارك في “مشروع الطاقة الشمسية” حوالي تسعة وثلاثين شركة متخصصة في إنتاج الطاقة الشمسية طبقاً للمواصفات العالمية، ومن هذه الشركات حوالي عشرة شركات عربية وعالمية، وثلاثين شركة مصرية بواسطة “هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة” من إجمالي مائتين شركة تقدمت لتنفيذ هذا المشروع الضخم.

أقرا المزيد سحر نصر: مصر تؤسس أكبر تجمع دولي لإنتاج الطاقة الشمسية في أسوان