الإحصاء: الذكور أكثر عددا من الإناث وسكان الريف اكثر من سكان الحضر

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يبلغ مجموع السكان في جمهورية مصر العربية حوالي 94.8 مليون شخص يعيشون داخل ارضي الجمهورية ، ويذكر ان يتم يتركز 57.8% من السكان في الريف والمناطق الزراعية وفي المقابل يوجد حوالي 42.2٪ من السكان يعيشون في المناطق الحضرية في العاصمة وبعض المحافظات، وجاء ذلك الأمر وفقا لنتائج تعداد مصر التي تم إحصاؤها رسميا وبطريقة معتمدة في عام 2017 والذي أظهر بعد ان تمت المقارنة بين هذه النتائج والنتائج القديمة التي تم الحصول عليه واعتمدها في التعداد السابق الذي تم في عام 2006، عن ازدياد نسبة السكان في الريف والأماكن الزراعية وتراجع نسبة السكان في المناطق الحضرية.

في تعداد عام 2006، كان سكان الريف يمثلون حوالي 57٪ من إجمالي عدد السكان في جمهورية مصر العربية في ذلك الوقت، حيث ارتفع إلى حوالي 57.8٪ وذلك في تعداد عام 2017، وكان سكان الحضر خلال تعداد عام 2006 حوالي 43٪، وقد انخفض التعداد ليصل إلى نسبة تصل الى حوالي 42.2٪ وذلك في التعداد الحالي الذي تم في عام 2017.

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وفي سياق ذي صلة، أظهرت نتائج تعداد السكان في جمهورية مصر العربية الرسمية والمعتمدة التي تم اجراؤها من قبل الحكومة المصرية في اثناء عام 2017 ارتفاعا في عدد الذكور مقابل عدد الإناث في مصر، حيث ان نسبة الذكور في مصر قد بلغت حوالي 51.6٪، وذلك في مقابل نسبة الإناث في مصر التي بلغت حوالي 48.4٪، وبذلك يكون مقابل كل 106 رجل في جمهورية مصر العربية 100 مرأة فقط.

والجدير بالذكر أن هيئة الإحصاء لتعداد السكان ، التي أعلنت في وقت سابق من خلال هذا الأسبوع، كل نتائج تعداد مصر الرسمية والمعتمدة خلال عام 2017، فإن التعداد هو مشروع إحصائي يتم العمل عليه من قبل الدولة والحكومة المصرية مرة كل عشر سنوات، ويتم ذلك الأمر وفقا للمعايير الدولية في الاحصاء والتعداد، وتعداد عام 2017، هو أول تعداد إلكتروني قد حث في مصر، حيث أن التعدادات السابقة يتم استخدام المعامل الورقية فيها واستمر هذا الامر في استخدام والورق حتى التعداد الذي تم في عام 2006 وذلك بسبب عدم وجود نظام الكتروني حتى ذلك الوقت .

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