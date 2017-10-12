قرار جمهوري: رفع حالة الطوارئ فى البلاد لمدة 3 أشهر قادمة

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قام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، باتخاذ قرار جديد بشأن حالة الطوارئ بالبلاد، حيث أصدر السيد الرئيس القرار الذي يحمل رقم “510 لسنة 2017″، والذي بموجبه تقرر أن يتم الإعلان رسميا عن حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد بكافة المحافظات.

جاء بين طيات هذا القرار أن حالة الطوارئ من المقرر لها أن تمتد لمدة ثلاثة أشهر، على أن يتم العمل بهذا القرار رسميا بداية من الساعة الواحدة من صباح يوم غدًا الجمعة والذي يوافق الثالث عشر من شهر أكتوبر الجاري.

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ورد بين طيات نص القرار الجمهورية أنه قد جاء في نص المادة الخامسة والتي قد تم نشرها ضمن القرار الرسمي والذي قد صدر رسميا الصادر بتاريخ يوم 10 من شهر أكتوبر الجاري، في عدد الجريدة الرسمية، أنه سوف يتم العمل بشكل رسمي بهذا القرار فور نشره بالجريدة الرسمية.

وقد أتي هذا القرار الجمهوري نظرا للظروف الأمنية الخطيرة التي تشهدها البلاد فى جميع المحافظات والمناطق المختلفة حيث تم إصدار هذا القرار بعد أن تم أخذ رأي مجلس الوزراء فيه.

جدير بالذكر أنه قد نصت المادة الثانية والتي قد وردت ضمن هذا القرار الرسمي أنه: “تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله”، وأكملت المادة الثانية قائلة: “وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد”، وتابعت المادة نصها: “وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين”.

كما ورد أن السيد الرئيس قد قام بتفويض رئيس مجلس الوزراء الحالي، المهندس شريف إسماعيل، بأن يقوم بالعمل باختصاصات رئيس الجمهورية والتي قد وردت فى القانون والمنصوص عليها، رقم 162 لسنة 1958 والمختصة بشأن حالة الطوارئ.

بالنسبة للأفراد الذين يخالفون هذا القرار فقد تقرر أن يتم معاقبتهم بالسجن، بسبب مخالفته قرارات السيد الرئيس بالإضافة إلى مخالفة قانون الطوارئ بالبلاد.

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