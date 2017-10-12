الاهتمام بالري والزراعة من أهم مخططات العاصمة الإدارية الجديدة

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قام وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية السيد الدكتور مصطفى مدبولي، باستعراض النهر الأخضر الذي يقع في داخل اراضي العاصمة الإدارية الجديدة يمتد طوله إلى حوالي 35 كم.

وأشار وزير الإسكان خلال كلامه إلى أن جميع أحياء المدينة سوف تكون مرتبطة بالنهر الأخضر، وذلك الامر سوف يكون محاكاة لنهر النيل، حيث ان النيل يتوسط مدينة القاهرة.

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هنا 7 معلومات عن النهر الأخضر الذي يتوسط العاصمة الادارية الجديدة: يبلغ طول النهر الاخضر حوالي 35 كيلومترا، وبذلك يعد هذا النهر هو أطول محور أخضر على مستوى العالم، وهذا النهر يشمل عدد من الحدائق المركزية والترفيهية، وتصل مساحتها الى حوالي مساحة 5 آلاف فدان وبذلك تكون حدائق النهر، والجدير بالذكر ان تم التصريح رسميا بأنه تم الانتهاء من بناء المرحلة الأولى لهذا النهر وبذلك هو يبلغ طول الى14 كيلومترا حتى الان وسوف يبلغ 35 كيلو متر عند استكمال البناء، وقد تم التخطيط بان يتم ارتباط كلا من الجامعات والمدن والأحياء بهذا النهر الأخضر، وتم التصريح بان الدخول الى حدائق النهر سوف يكون مجانا.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان إن مجلس الوزراء قام بالإعلان عن تقريرا يتناول افتتاح رئيس الجمهورية خلال أمس لبعض المشاريع الموجودة في العاصمة الإدارية.

وقال وزير الإسكان في مؤتمر صحافي عقده في مقر اجتماع الوزراء يوم الخميس أن العاصمة الإدارية لجميع المصريين على كافة المستويات، مضيفا أن الحي السكني لموظفي الحكومة سيبدأ، والذي بدأ اليوم في تصاميمه.

زار الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الاربعاء العاصمة الادارية الجديدة للاحتفال بافتتاح المرحلة الاولى.

وأكد الرئيس خلال الاجتماع على أهمية العاصمة الادارية الجديدة لتمثيل جيل جديد من المدن المصرية التي توفر معيشة عالية الجودة لسكانها وفقا لأعلى المعايير على مستوى العالم وأحدث التقنيات العالمية وأشار إلى أن العاصمة ستحقق نموا سكانيا مستداما يهدف إلى الحد من نمو العشوائية وما ينتج عنها من مشاكل متعددة.

وأشار الرئيس إلى أن المساحات الخضراء الذي تم التخطيط لها في العاصمة الجديدة تأتي وذلك تم في إطار العناية بان يتم استخدام مياه الصرف الصحي ون تتم إعادة تدويرها وبذلك سوف يتتم استخدامها لري المناطق الخضراء.