“نصر الدين” يطالب بسن تشريع عاجل لمعالجة مشكلة الوحدات السكنية المغلقة

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تابع موقع مصر 365 ما صرح به عضو لجنة الإسكان الدكتور “إسماعيل نصر الدين”، وهو صاحب مشروع “قانون الإيجار القديم”، حيث صرح أنه تم إغلاق حوالي عشرة مليون شقة سكنية دون استفادة أي طرف منها، حيث استأجر قام بشراء “وحدة سكنية” تمليك، والمالك أصبح من غير حقه مطالبته بالتنازل عن الوحدة السكنية حيث أن “قانون الإيجارات” يمنح هذا الحق للمستأجر، أو لأن مالك الوحدة السكنية يخشى من تأجيرها لساكن جديد يفضل تركها الوحدة مغلقة ليرتفع قيمتها وتم بيعها بأعلى سعر ممكن حيث أن قيمة الشقق السكنية تصل إلى حوالي مائتين مليار جنيه مصري، وهذا يعني استثمار هائل غير مستغل.

وأوضح الدكتور “إسماعيل نصر الدين” أن “لجنة الإسكان البرلمانية” تعمل على سن مشروع قانون بصورة عاجلة ليتم معالجة مشكلة العقارات السكنية المغلقة ليتم التعامل معها على أنها “ثروة عقارية” يجب أن يتم الحفاظ عليها.

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وأشار الدكتور “إسماعيل نصر الدين” أن القضاء على “مشكلة الوحدات السكنية المغلقة” سيتم حلها من خلال إخضاع هذه العقارات السكنية لضريبة جديدة يسددها أصحاب الشقق السكنية الغير مستغلة حيث سيتم فرض ضريبة تقدر بحوالي خمسة عشر ضعف قيمة الإيجار أو مثل “قيمة الضريبة العقارية” التي تفرض كل عام، وأضاف أن “لجنة الإسكان البرلمانية” نستعد التشريع الجديد بالتعاون مع الوزارات المختصة بهذه الأمر منها “وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزارة التنمية المحلية، ووزارة الاستثمار، ووزارة المالية”.

وأعلن الدكتور “إسماعيل نصر الدين” أن هناك بعض من “الوحدات السكنية” التي تفرض طبيعتها الموسمية على أن يتم إغلاقها مثل الوحدات المصيفية، وأضاف أن هناك بعض الإجراءات التي لابد أن تتخذها “الحكومة المصرية” للعمل على “حل أزمة الشقق السكنية المغلقة” وذلك للعمل من خلال إصدار قانون رقم 96 تحت مسمى “الإيجار الجديد” والذي يجعل من حق مالك “الوحدة العقارية” أن يلجأ إلى “الشهر العقاري” ليتم طرد المستأجر في حالة رفضه الخروج من الوحدة السكنية المؤجرة بعد انتهاء مدة الإيجار المتفق عليها في العقد، وأوضح أنه تم فساد هذا الحل من خلال فرض رسوم باهظة ومبالغ فيها على الصيغة التنفيذية “لعقود الإيجار” مما أدى إلى تجنب الكثير من مؤجرين إلى تسجيل العقارات السكنية في “الشهر العقاري” وبالتالي غابت الضمانات التنفيذية لعقود الإيجار.

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