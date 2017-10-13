أخبار الطقس اليوم الجمعة.. درجات الحرارة المتوقعة علي محافظات مصر

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جاء فى بيان خبراء هيئة الأرصاد الجوية المصرية أنه يتوقع خلال اليوم الجمعة أن يسود طقس معتدل فى أغلب المناطق الشمالية ويمتد حتى مدن ومحافظات شمال الصعيد، كما يتوقع أن ترتفع درجات الحرارة ويصبح الطقس مائل للحرارة في ساعات النهار على محافظات جنوب الصعيد ثم تنكسر الموجة ويصبح الطقس لطيف مع دخول أول ساعات الليل، وتزداد درجة الحرارة فى الانخفاض ليصبح الطقس مائل للبرودة فى آخره.

ورد فى تصريحات الخبراء أنه سوف تشهد البلاد خلال اليوم طقس مفاجئ حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير، كما ورد أنه سوف تقل الرؤية بسبب الشبورة المائية فى الساعات الصباحية الأولى على أغلب المناطق المتفرقة من شمال البلاد، كما ورد أنه سوف تتكاثر كلاً من السحب المنخفضة بالإضافة إلى السحب المتوسطة على أغلب مناطق السواحل الشمالية.

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أشار الأرصاد في البيان الرسمي أنه من المتوقع أن تشهد محافظة الإسكندرية سقوط الأمطار الخفيفة، وعن حركة الرياح يتوقع أن يكون أغلبها شمالية غربية معتدلة كما يتوقع أن تنشط خلال اليوم على مناطق جنوب سيناء، كما ورد أنه سوف تنشط على كلاً من البحر الأحمر بالإضافة إلى خليج السويس، مما يؤثر على حركة الملاحة البحرية ويؤدي إلى اضطرابها.

وبالنسبة إلى حالة البحر المتوسط فقد جاء أنه من المتوقع أن تكون معتدلة ثم ترتفع حركة الموج فيه ما بين من متر ونصف المتر إلى مترين، كما أكد الأرصاد أنه بالنسبة إلى حالة البحر الأحمر فإنه يتوقع أن تكون معتدل ثم تتغير وتصبح مضطرب، كما جاء أنه سوف ترتفع حركة الموج فيه خلال اليوم من مترين إلى مترين ونصف المتر، وعن حركة الرياح ورد أنها سوف تكون سطحية خلال اليوم على كلا البحرين بحيث تكون شمالية غربية.

كما ورد فى بيان هيئة الأرصاد الجوية عن أخبار الطقس اليوم الجمعة أنه بالنسبة إلى درجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة على محافظات ومدن مصر فكانت كالتالي:

القاهرة 19 28

دمياط 21 26

العريش 15 28

الاسكندرية 21 26

بلطيم 21 26

السويس 20 29

رأس سدر 19 28

رفح 16 27

وسط الدلتا 19 28

بورسعيد 21 26

مطرح 19 25

السلوم 15 24

سيوة 15 27

الاسماعيلية 19 29

نخل 11 25

نويبع 22 27

الغردقة 21 30

مرسى علم 22 30

المنيا 18 28

طابا 16 26

كارتين 10 26

الطور 20 27

شرم الشيخ 24 30

اسيوط 16 28

سوهاج 19 30

الفيوم 18 28

بنى سويف 18 28

اسوان 19 34

ابو سمبل 19 32

قنا 18 32

الاقصر 18 33

ابو رماد 22 31

راس حدربة 22 30

الوادى الجديد 18 31

شلاتين 21 31

حلايب 23 30.