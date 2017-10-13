“المجلس الأعلى للصوفية” يعلن عن تطهير “مولد البدوي” من المظاهر السلبية

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تابع موقع مصر 365 ما أعلنته “عبدالهادي القصبي” رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، وشيخ مشايخها، حيث صرح عن تطهير “مولد سيدي أحمد البدوي” للعام الجاري 2017.

وأوضح الدكتور “عبدالهادي القصبي” أنه تم “تطهير مولد سيدي أحمد البدوي” من جميع المظاهر السلبية التي كانت تشوه صورة “الاحتفال الروحاني” بما فيه من ملاهي وألعاب التي لا تعبر عن قيمة هذا الحفل الكريم حيث تقدم “عبدالهادي القصبي” إلى محافظ الغربية “أحمد ضيف صقر” بهذا الطلب حيث استجاب المحافظ لمطالب، حيث أعلن عن تقديم دعمه الكامل للعمل على خروج باحتفال “مولد سيدي أحمد البدوي” بصورة جيدة.

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وأعلن “عبدالهادي القصبي” خلال كلمته خلال الاحتفال بالطرق الصوفية في مولد “القطب الصوفي الكبير السيد أحمد البدوي”، أن محافظ الغربية “أحمد ضيف صقر” قد أصدر تعليماته بعدم دخول الملاهي إلى “الساحة الدولية” التي يتم فيها الاحتفال بمولد “سيدي أحمد البدوي”، كما قدم “عبدالهادي القصبي” التهيئة إلى محافظ الغربية على اختياره كأفضل محافظ على مستوى “الشرق الأوسط” بعد هذا القرار حيث صرح “عبدالهادي القصبي” قائلا “أن قرار اختيار أحمد ضيف صقر افضل محافظ في الشرق الأوسط بركة لانحيازه للأولياء”.

كما وجه “عبدالهادي القصبي” التحية إلى مساعد أمن محافظة الغربية اللواء “طارق حسونة ” الذي قام بإصدار تعليمات لتكون “الساحة البدوية” آمنة، كما وجه التحية لجميع القيادات التنفيذية والشعبية التي عملت على المساهمة في إنجاح الاحتفال “بمولد سيدي أحمد البدوي”.

كما تناولت كلمات الدكتور “عبدالهادي القصبي” سيرة السيد “أحمد البدوي” وكذلك عرض العديد من المواقف التي تعرض له بحياته المليئة بالعلم والورع والزهد والجهاد في سبيل الله ودفاعه عن الوطن، كما تخلل الاحتفال بمولد سيدي أحمد البدوي فواصل من المدائح النبوية والابتهالات وكذلك الأناشيد الصوفية التي تناولت مديح رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك آل بيته.

وجاء الاحتفال بمولد سيدي أحمد البدوي بحضور العديد من مشايخ الطرق الصوفية وكذلك حضور محافظ الغربية “أحمد ضيف صقر” بالإضافة إلى العديد من القيادات التنفيذية وكذلك بحضور عدد من أعضاء “المجلس الصوفي الأعلى” وعضو المجلس ونائب رئيس جامعة الأزهر الدكتور “محمد أبوهاشم” وأحد علماء الدولة الفلسطينية الشيخ “محمد جمال أبو الهنود”.

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