القوى العاملة: تمديد مهلة مخالفي نظام الإقامة والعمل في المملكة تنتهي الأحد القادم

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قامت السعودية خلال الفترة الماضية بالإعلان عن مهلة تم تحديدها لقيام المصريين المقيمين في المملكة بعد انتهاء مدة الإقامة بصورة مخالفة من مغادرة المملكة بِدون أي غرامات، ومن المقرر أن تنتهي تلك المهلة يوم الأحد القادم.

وقد جاء هذا في التقرير الذي تلقاه “محمد سعفان” وزير القوى العاملة، والذي جاء من مكتب التمثيل العمالي التابع للسفارة المصرية المقيمة في الرياض، وقد أوضح التقرير أن مهلة التمديد كانت بعد المهلة التي حددتها المملكة واللازمة لمُغادرة المخالفين، تحت مسمى “الحملة الوطنية”.

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وبناء عليه، فقد قام وزير القوى العاملة بتقديم طلب إلى المصريين ممن لم يقوموا بالاستفادة بتلك المهلة، بضرورة التوجه في الحال إلى إدارة الوافدين، وذلك للانتهاء من الإجراءات التي تمكنهم من الاستفادة بالفترة المتبقية والمغادرة بدون أي مشكلات.

كما أشار إلى الأماكن التالية وهي القنصلية في جدة أو السفارة المصرية التي تقع في الرياض أو مركز توقف الشمسي أو مكتب التمثيل العمالي، وذلك بالنسبة للمصريين ممن لديهم مجموعة من الاستفسارات أو حتى ممن انتهت مدة جواز سفرهم، وأضاف أن هذا الإجراء ضروري لحصولهم على تأشيرة خروج من المملكة، هذا في ظل الاستعداد الكامل الذي أظهره المستشارين العماليين في الرياض لتأمين خروج المخالفين دون أي غرامات مالية أو عقوبات.

كما أوضحت التقارير التي أصدرها المستشارين العماليين في الرياض، أنا تلك الإجراءات التي أعلنت عنها المملكة قد جاءت خاصة بالقادمين إلى المملكة العربية السعودية في صورة زيارة أو عبور أو مرور أو عمرة أو حج وانتهت فترة إقامته، أما بالنسبة لمن لهم هوية مقيم وانتهت فترة إقامتهم أو من تغيبوا عن العمل في صورة هروب، فلم تصدر لهم أي من التصريحات التي تتعلق بهذا الشأن.

كما أضافت وزارة الداخلية التابعة للمملكة العربية السعودية خلال مجموعة من التصريحات، أنه بعد انتهاء المهلة التي تم تحديدها، فإن الوزارة سوف تقوم بمعاقبة كافة المخالفين من خلال السجن والغرامة المالية وكذلك إجراء الترحيل.

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